Вскоре на Ближнем Востоке начнется более жесткая фаза войны: СМИ узнали подробности

Израиль смещает внимание своей армии на юг Cектора Газа. Страна стоит перед сложным этапом в войне, которая длится уже шесть недель и пока что все еще далека от совей развязки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Wall Street Journal".

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что израильское правительство не пересмотрело свои планы и, как и ранее, ставит своей главной целью – полную победу над боевиками ХАМАС и освобождение заложников в условиях углубляющегося гуманитарного кризиса.

Сообщается, что ЦАХАЛ в основном удалось взять под контроль северную часть Газы.

Однако высокопоставленные израильские офицеры и аналитики считают, что они частично уничтожили военный потенциал ХАМАС. Но при этом не сумели установить полный контроль над территорией и ликвидировать все высшее руководство ХАМАС.

В частности, аналитики считают, что на юге боевики, вероятно, будут более выносливыми в своем сопротивлении, поскольку их варианты действий ограничены, и им остается только один путь — продолжать борьбу.

"Заложники являются лучшим рычагом, который есть у лидеров ХАМАС, чтобы пережить перемещение Израиля на юг, поскольку боевики стремятся прекратить боевые действия, по крайней мере, временно", — полагают собеседники издания.

Читайте также на портале "Комментарии" — идет второй месяц эскалации на Ближнем Востоке. Израильская армия (ЦАХАЛ) в ответ на террористическую атаку ХАМАС ведет обстрелы и наземную операцию в секторе Газа, который оцепила с трех сторон. Президент Турции Реджеп Эрдоган сыплет угрозами в адрес Израиля, называя его террористическим государством из-за атак на больницы и школы в Газе. В свою очередь, ЦАХАЛ приводит доказательство, что министерства и больницы в анклаве превратились в военные склады и скопище боевиков. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что сейчас происходит в израильско-хамасском конфликте и вокруг него, как ситуация может развиваться дальше.



