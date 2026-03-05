Вступит ли Украина в войну на Ближнем Востоке: в ГУР дали ответ

Рубрики
Кравцев Сергей
Украина обладает большим боевым опытом перехвата иранских "Шахедов" и готова делиться им с партнерами. Но отправлять свои войска для участия в миссии на Ближнем Востоке Киев не будет. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Вадим Скибицкий. Фото: из открытых источников
Представитель ГУР отметил, что эффективная оборона против таких угроз базируется на комплексном взаимодействии различных средств.
Вадим Скибицкий акцентировал, что Украина предлагает партнерам интеллектуальный ресурс – уроки, усвоенные под непрерывным огнем.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский провел специальное совещание по обострению ситуации на Ближнем Востоке. Главной темой стали угрозы, которые несет иранский режим не только региона, но и мировой стабильности и роль Украины в преодолении этого кризиса.
По словам главы государства, действия Тегерана уже привели к остановке судоходства через Ормузский пролив и дестабилизации цен на энергоносители.