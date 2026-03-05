Вступит ли Украина в войну на Ближнем Востоке: в ГУР дали ответ

Украина обладает большим боевым опытом перехвата иранских "Шахедов" и готова делиться им с партнерами. Но отправлять свои войска для участия в миссии на Ближнем Востоке Киев не будет. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Вадим Скибицкий. Фото: из открытых источников

"Мы имеем экспертизу, чтобы понимать, с какого направления, когда и в какое время они запускают "Шахеды", и по какому маршруту те летят. Это практический опыт наших военных по перехвату", — сказал Скибицкий.

Представитель ГУР отметил, что эффективная оборона против таких угроз базируется на комплексном взаимодействии различных средств.

"Украинская ПВО полагается на многоуровневую координацию — от мобильных огневых групп до зенитно-ракетных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. Все это должно работать в сложной инкорпорации, а не как отдельный тип вооружения", — добавил представитель ГУР.

Вадим Скибицкий акцентировал, что Украина предлагает партнерам интеллектуальный ресурс – уроки, усвоенные под непрерывным огнем.

"Мы не говорим, что собираемся участвовать (в миссиях за рубежом – ред.) на практике. Но мы предлагаем совместный опыт, поскольку эта угроза остается актуальной для всех", — отметил он.

По словам главы государства, действия Тегерана уже привели к остановке судоходства через Ормузский пролив и дестабилизации цен на энергоносители.



