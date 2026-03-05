Чи вступить Україна у війну на Близькому Сході: у ГУР дали відповідь

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Україна має великий бойовий досвід перехоплення іранських "Шахедів" і готова ділитися ним із партнерами. Але відправляти свої війська для участі у місії на Близькому Сході Київ не буде. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибіцький.
Вадим Скібіцький. Фото: з відкритих джерел
Представник ГУР зазначив, що ефективна оборона проти таких загроз базується на комплексній взаємодії різних засобів.
Вадим Скибицький наголосив, що Україна пропонує партнерам інтелектуальний ресурс – уроки, засвоєні під безперервним вогнем.
Читайте також на порталі "Коментарі" – президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду щодо загострення ситуації на Близькому Сході. Головною темою стали загрози, які несе іранський режим не лише регіону, а й світової стабільності та роль України у подоланні цієї кризи.
За словами глави держави, дії Тегерана вже призвели до зупинки судноплавства через Ормузьку протоку та дестабілізацію цін на енергоносії.