Чи вступить Україна у війну на Близькому Сході: у ГУР дали відповідь
НОВИНИ

Чи вступить Україна у війну на Близькому Сході: у ГУР дали відповідь

Україна пропонує партнерам інтелектуальний ресурс

5 березня 2026, 12:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна має великий бойовий досвід перехоплення іранських "Шахедів" і готова ділитися ним із партнерами. Але відправляти свої війська для участі у місії на Близькому Сході Київ не буде. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибіцький.

Чи вступить Україна у війну на Близькому Сході: у ГУР дали відповідь

Вадим Скібіцький. Фото: з відкритих джерел

"Ми маємо експертизу, щоб розуміти, з якого напрямку, коли і в який час вони запускають "Шахеди", і яким маршрутом ті летять. Це практичний досвід наших військових з перехоплення", — сказав Скибицький.

Представник ГУР зазначив, що ефективна оборона проти таких загроз базується на комплексній взаємодії різних засобів.

"Українська ППО покладається на багаторівневу координацію – від мобільних вогневих груп до зенітно-ракетних комплексів та засобів радіоелектронної боротьби. Все це має працювати у складній інкорпорації, а не як окремий тип озброєння", – додав представник ГУР.

Вадим Скибицький наголосив, що Україна пропонує партнерам інтелектуальний ресурс – уроки, засвоєні під безперервним вогнем.

"Ми не говоримо, що збираємося брати участь (у місіях за кордоном – ред.) на практиці. Але ми пропонуємо спільний досвід, оскільки ця загроза залишається актуальною для всіх", — зазначив він.

Читайте також на порталі "Коментарі" – президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду щодо загострення ситуації на Близькому Сході. Головною темою стали загрози, які несе іранський режим не лише регіону, а й світової стабільності та роль України у подоланні цієї кризи.

За словами глави держави, дії Тегерана вже призвели до зупинки судноплавства через Ормузьку протоку та дестабілізацію цін на енергоносії.




Джерело: https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/pfbid02EM9qyAvixhcrFXcWsmk3Xq15HyoRTmBfRFhmttNZtfmAEeNZz7xcSZQsvHLonaQMl
