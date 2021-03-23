Выход Турции из Стамбульской конвенции: как может ситуация развиваться дальше

Выход Турции из Стамбульской конвенции по борьбе с насилием в отношении женщин, закупка официальной Анкарой российских ракетных комплексов С-400, что входит в конфликт с позицией партнеров по НАТО, особенно США.

Директор Института внешне-политических исследований, конфликтолог, доктор политических наук, профессор Киевского национального университета (КНУ) им. Шевченко Григорий Перепелица акцентирует, что ситуация начала резко меняться после попытки государственного переворота в Турции в 2016 году. Тот не удался, зато у президента Реджепа Эрдогана появился повод ввести более жесткую модель управления. Фактически – выстраивать авторитарное государство с идеологией неоосманизма.



"Речь о возврате к величию Турции, к той модели, которая была при Османской империи — с соответствующими сферами виляния. И такое поведение Эрдогана в какой-то мере было продиктовано глобальными трендами. Систем мировых взаимоотношений начала меняться, произошел переход от однополярной системе (где всем заправляли США) к многополярной. Появились претенденты на региональное доминирование. Первой это выразила Россия, начиная с Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года, когда Путин озвучил соответствующие тезисы. Потом подтянулись Китай, другие государства, которые считали себя способными быть региональными, а то и мировыми лидерами, иметь свою сферу доминирования. Одной из таких стран стала Турция, заявив о многовекторной политике", — рассказывает Григорий Перепелица.

Векторами, по которым начала активно продвигаться набирающая мощь Турция, стали Южный Кавказ, ареал тюркских народов. И Ближний Восток, где Турция пытается закрепить свое региональное доминирование. При этом официальная Анкара начала входит в геополитические столкновения с США и РФ. В той же Сирии, на том же Южном Кавказе.

"К тому же, тренд к авторитарному режиму вступил в противоречие с теми принципами, которым Турция следовала как светская власть в исламской державе, — продолжает эксперт. – Отсюда и выход из Стамбульской конвенции по борьбе с насилием в отношении женщин. Отсюда и желание быть не просто форпостом НАТО и служить интересам США в Черноморском регионе, на Ближнем Востоке, но – отправиться в собственной плаванье. Эрдоган начал диктовать свои правила, подчеркивая, что действует в соответствии с национальными интересами Турции. И проводит сбалансированную политику, не желая рвать отношения с западными союзниками, но и не собираясь беспрекословно идти в русле американских интересов. Как следствие – серьезные конфликты с администрацией Трампа, теперь вот трения с администрацией Байдена. Впрочем, с той же Россией – тоже конфликты. Мы это видели и видим в Сирии, а также осенью в Нагорном Карабахе – во время новой фазы азербайджанско-армянской войны".

Такое поведение Турции не нравится партнерам по НАТО. Особенно закупка С-400 у РФ, что входит в прямое противоречие с безопасностными интересами Альянса. Но Эрдоган, похоже, сознательно идет на конфликт, подчеркивая, что баланс, турецкие геополитические интересы и расширение сферы влияния для него – важнее, чем мнение союзников, подчеркивает Григорий Перепелица.

Политолог-международник, бизнес-аналитик Георгий Кухалейшвили обращает внимание, что вопрос покупки Турцией комплексов С-400 — не новый. Россия уже поставляла в Турцию компоненты этих противоракетных комплексов, согласно контракту подписанному в 2017 году.



"Покупая российские вооружения, Анкара демонстрирует свою самодостаточность в вопросах политики обороны и безопасности от США и НАТО, при этом оставаясь членом Североатлантического альянса. В декабре 2020 года американцы уже вводили санкции против Управления оборонной промышленности Турции и ряда чиновников, курирующих данный вопрос, но они не дали никакого эффекта", — подчеркивает Георгий Кухалейшвили.

По его мнению, у США ограниченные опции давления на Турцию — и в лучшем случае от администрации Байдена стоит ждать персональных санкций в отношении турецких чиновников второго-третьего эшелона.

"Жесткие санкции могут еще больше отдалить Вашингтон и Анкару, — поясняет эксперт. — А США не выгоден выход Турции из НАТО потому, что тогда ее вообще ничего не будет сдерживать — и политика президента Реджепа Эрдогана станет более непредсказуемой и опасной для интересов Штатов на Ближнем Востоке".

Что касается выхода из Стамбульской декларации, то это, отмечает Георгий Кухалейшвили, сигнал Анкары, что во внутренних вопросах она будет руководствоваться нормами своего законодательства, а не международного права. И не собирается сворачивать с курса на построение консервативного общества и суперпрезидентской республики.

"Как известно, в консервативном мусульманском обществе женщины не играют на равных с мужчинами ни в политике, ни в бизнесе. Этим Эрдоган подчеркнул исключительность своей страны, дал понять, что будет играть только по своим правилам", — резюмирует политолог-международник.

Напомним, в России сделали громкое заявление по поводу саммита Крымской платформы в Украине, который состоится к 30-летию независимости нашей страны. Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова сказала, что РФ запишет во враги всех, кто согласился участвовать в переговорах.

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