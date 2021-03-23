Выход Турции из Стамбульской конвенции: как может ситуация развиваться дальше

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Ольга Чародий
Выход Турции из Стамбульской конвенции по борьбе с насилием
в отношении женщин, закупка официальной Анкарой российских ракетных комплексов
С-400, что входит в конфликт с позицией партнеров по НАТО, особенно США.
Директор Института внешне-политических исследований,
конфликтолог, доктор политических наук, профессор Киевского национального
университета (КНУ) им. Шевченко Григорий Перепелица акцентирует, что ситуация
начала резко меняться после попытки государственного переворота в Турции в 2016
году. Тот не удался, зато у президента Реджепа Эрдогана появился повод ввести
более жесткую модель управления. Фактически – выстраивать авторитарное
государство с идеологией неоосманизма.
Векторами, по которым начала активно продвигаться набирающая
мощь Турция, стали Южный Кавказ, ареал тюркских народов. И Ближний Восток, где
Турция пытается закрепить свое региональное доминирование. При этом официальная
Анкара начала входит в геополитические столкновения с США и РФ. В той же Сирии,
на том же Южном Кавказе.
Такое поведение Турции не нравится партнерам по НАТО.
Особенно закупка С-400 у РФ, что входит в прямое противоречие с безопасностными
интересами Альянса. Но Эрдоган, похоже, сознательно идет на конфликт,
подчеркивая, что баланс, турецкие геополитические интересы и расширение сферы
влияния для него – важнее, чем мнение союзников, подчеркивает Григорий
Перепелица.
Политолог-международник, бизнес-аналитик Георгий
Кухалейшвили обращает внимание, что вопрос покупки Турцией комплексов С-400 —
не новый. Россия уже поставляла в Турцию компоненты этих противоракетных
комплексов, согласно контракту подписанному в 2017 году.
По его мнению, у США ограниченные опции давления на Турцию —
и в лучшем случае от администрации Байдена стоит ждать персональных санкций в
отношении турецких чиновников второго-третьего эшелона.
Что касается выхода из Стамбульской декларации, то это,
отмечает Георгий Кухалейшвили, сигнал Анкары, что во внутренних вопросах она
будет руководствоваться нормами своего законодательства, а не международного
права. И не собирается сворачивать с курса на построение консервативного
общества и суперпрезидентской республики.
"Как известно, в консервативном мусульманском обществе женщины не играют на равных с мужчинами ни в политике, ни в бизнесе. Этим Эрдоган подчеркнул исключительность своей страны, дал понять, что будет играть только по своим правилам", — резюмирует политолог-международник.
Напомним, в России сделали громкое заявление по поводу саммита Крымской платформы в Украине, который состоится к 30-летию независимости нашей страны. Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова сказала, что РФ запишет во враги всех, кто согласился участвовать в переговорах.
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