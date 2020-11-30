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Главная Новости Мир Ближний Восток Взрыв в Афганистане: 40 человек погибли от взорванной машины
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Взрыв в Афганистане: 40 человек погибли от взорванной машины

Теракт на военной базе Афганистана произошел после нескольких месяцев затишья

сегодня, 08:15
Автор:

Кириєнко Анна

Громкий взрыв прогремел на афганской военной базе возле города Газни. Там взорвалась машина, которую начинил взрывчаткой террорист-смертник. Об этом ранее сообщал сайт "Комментарии".

Взрыв в Афганистане: 40 человек погибли от взорванной машины

Взрыв в Афганистане. Фото: slovoidilo

Сейчас CNN заявили, что от взрыва пострадали 64 человека: 40 погибли, 24 получили серьезные ранения. Все пострадавшие — афганские военные.

По словам министерства обороны Афганистана, террорист хотел незаконно проникнуть на базу. Силовики, которые охраняли территорию, не позволить ему въехать внутрь, поэтому мужчина обратился к радикальным мерам и подорвал машину.

Цели, с которыми террорист хотел попасть на базу — пока не известны.

Взрыв также разрушил ближние дома мирных граждан. Сейчас выясняется, есть ли пострадавшие среди обычного населения, которое проживало вблизи.

Этот случай стал первым из самых кровавых нападений на афганских военных за последние мирные месяцы. Экстремистские группировки, которые находятся на территории Афганистана не берут на себя ответственность за это происшествие.

Ранее власти Афганистана и представители исламистского движения "Талибан" договорились о мирном сосуществовании. Переговоры положили конец многолетним кровавым противостояниям в Афганистане.

Также в начале месяца СМИ сообщали, что в Афганистане неизвестные совершили вооруженное нападение на Кабульский университет во время визита в учебное заведение иранского посла. Тогда террористы убили 35 человек, подавляющее большинство из которых — студенты.

Сайт "Комментарии" ранее сообщал, что представитель Минобороны Германии заявил о разработке страной плана вывода немецких войск из Афганистана в течение четырех месяцев.



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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1905269-vibukh-v-afganistani-kilkist-zhertv-zrosla-do-40-osib-desyatki-poraneni
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