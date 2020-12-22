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Главная Новости Мир Ближний Восток Взрыв в Афганистане унес жизни семи человек
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Взрыв в Афганистане унес жизни семи человек

Взорвались придорожные бомбы

сегодня, 08:05
Автор:

Кириєнко Анна

В понедельник в Афганистане погибли семь человек от взрыва придорожных бомб. Данную информацию предоставило местное издание Xinhua.

Взрыв в Афганистане унес жизни семи человек

В Афганистане произошел взрыв придорожных бомб. Фото: hyser.com.ua

Среди погибших — начальник дорожной полиции, мирный житель и пятеро полицейских.

Сообщается, что один из взрывов произошел в административном центре провинции Парван, расположенной на востоке Афганистана.

Похожий взрыв зафиксировали и в провинции Бадгис на западе Афганистана. В результате трагедии умерло два человека. Еще один получил тяжелые ранения.

Отмечается, что грузовой автомобиль  взорвался из-за самодельного устройства.

Сотрудники афганской полиции предполагают, что взрывы могли спровоцировать участники движения "Талибан".

По подсчетам МВД Афганистана, в государстве от терактов погибли около полутысячи мирных жителей всего за три месяца.

Напомним, что несколько недель назад на афганской военной базе близ города Газни раздался громкий взрыв. Там подорвалась машина, которую начинил взрывчаткой террорист-смертник.

От взрыва пострадали 64 человека: 40 из них погибли, 24 получили серьезные ранения. Все пострадавшие — афганские военные.

Волна терактов не утихает. В одной из провинций Афганистана во время религиозной встречи для изучения Корана вблизи толпы взорвалось транспортное средство. Погибло более 20 человек, среди которых есть как взрослые, так и дети. Также большое количество граждан получили ранения различной степени тяжести.

Появилась информация о том, что террористом был водитель мотороллера, который во время собрания приехал в населенный пункт якобы целью продажи товаров. После того, как его окружили дети, он совершил подрыв. Однако ответственность за преступление не взяла ни одна из террористических организаций.


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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1908932-v-afganistani-vid-vibukhiv-pridorozhnikh-bomb-zaginuli-semero-lyudey
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