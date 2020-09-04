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Главная Новости Мир Ближний Восток Взрыв в Бейруте: спустя месяц после трагедии под завалами услышали сердцебиение
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Взрыв в Бейруте: спустя месяц после трагедии под завалами услышали сердцебиение

Обнаружить возможного под руинами выжившего помогла служебная собака

4 сентября 2020, 23:45
Автор:

Дмитрий Симоненко

Спасатели, принимающие участие в спасательной операции в порту Бейрута, где ровно месяц назад прогремел мощнейший взрыв, обнаружили сигнал выжившего человека среди руин обрушившегося здания. Об этом сообщает  BBC News.

Спасатели в Бейруте ведут поиски среди руин здания, разрушенного после взрыва в порту Бейрута. Известно, что они зафиксировали сердцебиение под обломками и надеются найти выжившего человека.

Взрыв в Бейруте: спустя месяц после трагедии под завалами услышали сердцебиение

Фото: REUTERS/Mohamed Azakir

В среду вечером, 2 сентября, группа спасателей из Чили проходила мимо разрушенного здания в историческом районе Бейрута Мар-Михаэль, и специально обученная собака дала знак, что в обломках находится живой человек. Спасатели вернулись к этому дому на следующее утро - и собака снова показала на то же место - и снова дала сигнал, что под обломками есть выживший.

После этого спасатели применили специальный сканер, который способен засечь сердцебиение или дыхание человека, а затем доставили на место оборудование для разбора завалов.

Когда о находке спасателей сообщили журналисты, около здания начали собираться жители Бейрута с флагами.

Спасатели разбились на группы по семь человек, чтобы аккуратно разбирать обломки здания.

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа, когда во время ремонтных работ сдетонировали 2750 тонн аммиачной селитры, также известной как нитрат аммония. Более 200 человек погибли, около 300 тыс. остались без крыши над головой.

Ранее "Комментарии" писали, что в центре Тбилиси прогремел взрыв.


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