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Взрывы в Иране. Что известно об атаке на завод по производству дронов

В ночь на 29 января на военные объекты Ирана произошла атака дронами. Взрывы были зафиксированы в нескольких городах страны.

сегодня, 08:29
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Автор:

Slava Kot

На военном заводе в городе Исфахан произошел мощный взрыв, но иранские СМИ сообщают, что все обошлось без жертв. Кроме того, взрывы прогремели и на других военных объектах страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Reuters.

Взрывы в Иране. Что известно об атаке на завод по производству дронов

Взрывы в Иране. Фото из открытых источников

В Иране в ночь на 29 января прогремела серия взрывов на заводах по производству военной техники, в том числе и дронов-камикадзе Shahed, поставляемых в Россию для атаки по Украине. Один из первых взрывов произошел в городе Исфахан, известно также об атаке дронов в городах Хой, Караджи, Хамедан и Тебриз.

"Взрыв произошел в одном из центров производства боеприпасов Министерства обороны. По словам заместителя губернатора Исфахана по безопасности, пострадавших нет", — сообщили иранские СМИ IRIB.

Иранские политики мгновенно обвинили Израиль в нападении на страну. Однако официальный представитель Мохаммад Реза Джаннесар заявил государственному телевидению, что "причины, вызвавшие этот взрыв, расследуются. Выводы иранских служб будут опубликованы позже".

После ударов беспилотниками по военной инфраструктуре Ирана, на улицы страны вышли митингующие с лозунгами "Смерть Диктатору! Смерть Хомейни". Протестующие пытаются захватить админздания, в некоторых городах слышны автоматные очереди. Для подавления протестов Иран отключил Интернет в стране, а силовики работают на улицах.

В последние несколько лет удары и пожары по военным и ядерным объектам Ирана участились. Взрывы вызвали беспокойство на фоне напряженности ядерной программы между Ираном, Израилем и Соединенными Штатами. Израиль давно угрожал прибегнуть к военным действиям против Ирана, если переговоры между Вашингтоном и Тегераном не смогут возобновить ядерный пакт 2015 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о тревожном открытии разведки Украины, нашедшей западные детали в иранском дроне.

Также "Комментарии" писали о малоизвестном немецком оружии, которое сбивает иранские дроны в украинском небе.



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Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/blast-heard-military-plant-irans-central-city-isfahan-state-media-2023-01-28/
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