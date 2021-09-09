Загадочная смерть украинской модели в Турции: что выяснило следствие

Следствие завершило расследование дела о смерти молодой украинской модели Кристины Новицкой. Об этом сообщает турецкое издание CNN Türk.

Девушку нашли мертвой на вилле, фото из открытых источников

Девушке на момент смерти было 25 лет. О том, что тело погибшей было обнаружено на арендованной вилле в Бодрумському районе сообщалось в январе 2021 года.

В прокуратуре Бодрума говорят, что дело закрыто из-за того, что это был суицид. Там отметили, что украинская модель Кристина имитировала сцену суицида из фильма 2003 года "Между смертью и жизнью" и покончила с собой. Напомним, что девушку нашли мертвой с мешком на голове и руками в наручниках за спиной.

Дом девушки был закрыт изнутри. О том, что она не выходит на связь сообщили родители Кристины, они связались с соседями.

В дом смогли зайти только сломав замок в двери. На место приехали следователи и медики, которые констатировали смерть девушки.

Следователи Главной прокуратуры Бодрума не нашли никого среди окружения погибшей, кто бы побуждал или подстрекал Кристину к самоубийству. Также они не нашли никаких доказательств, что ее мог убить кто-то посторонний. Окна и двери были закрыты изнутри. Отпечатков пальцев и образцов ДНК, которые бы принадлежали третьему лицу, внутри помещения обнаружить не удалось.

По записям камер наблюдения видно, что девушка заказала себе доставку еды 31 декабря и к ней никто больше не приходил. Сразу же после обнаружения ее тела, следователи начали искать бойфренда модели. Родные же не верили в самоубийство и говорили, что подробностей о жизни за рубежом дочь не рассказывала.



Тело Кристины Новицкой сразу после вскрытия в Институте судебной медицины Муглы забрала ее мать, доставив его на родину.

Как сообщал портал "Комментарии", в Турции нашли мертвую украинку.

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