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Главная Новости Мир Ближний Восток Захватили украинский самолет: в МИД рассказали подробности эвакуации из Афганистана (ОБНОВЛЕНО)
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Захватили украинский самолет: в МИД рассказали подробности эвакуации из Афганистана (ОБНОВЛЕНО)

В Кабуле остается еще около 50 граждан Украины

сегодня, 11:17
Автор:

Лиля Воробьева

В дипломатическом ведомстве рассказали, что самолет Украины захватили неизвестные вооруженные люди. Инцидент произошел в минувшее воскресенье в Афганистане. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, сообщает Общественное радио.

Захватили украинский самолет: в МИД рассказали подробности эвакуации из Афганистана (ОБНОВЛЕНО)

В ведомстве рассказали об эвакуации граждан Украины (фото из открытых источников)

Чиновник рассказал, что наше воздушное судно захватили вооруженные люди, которые имели при себе огнестрельное оружие.

"Во вторник у нас фактически похитили самолет — он полетел в Иран с неизвестными пассажирами, которые были на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", — сообщил Енин.

Он также отметил, что уже три попытки забрать из Афганистана украинцев провалились, ведь люди просто не смогли попасть на территорию аэропорта. По словам Енина, последнюю неделю вся дипломатическая служба работала в режиме "краш-теста".

Недавно представитель МИД Олег Николенко в комментарии УНИАН заявил, что информация о захвате украинского самолета действительности недействительна.

"Информация о" захваченный самолет ", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности", — подчеркнул Николенко.

Что известно об эвакуации украинцев из Афганистана?

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что Украина эвакуирует людей из Афганистана. Из Афганистана отправился еще один украинский самолет с эвакуированными гражданами. На борту судна находится 100 человек. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на саммите "Крымской платформы".

Министр иностранных дел рассказал о еще одной эвакуации людей из Афганистана. Сотню желающих избавиться от режима талибов транспортирует украинский самолет.
Ранее стало известно, что в Киеве приземлился самолет с эвакуированными из Афганистана. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве приземлился самолет с эвакуированными из Афганистана. На борту находился 31 украинец. В Офисе президента уточнили, что вернулись 12 украинских военных. Также среди эвакуированных были иностранные журналисты и общественные деятели, которые попросили о помощи. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что эвакуировали журналистов Wall Street Journal и "Радио Свобода".


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Источник: https://hromadske.radio/news/2021/08/24/u-vivtorok-u-nas-vkraly-litak-vin-vyletiv-do-iranu-z-nevidomymy-liud-my-yenin-pro-evakuatsiiu-z-kabulu
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