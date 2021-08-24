Захватили украинский самолет: в МИД рассказали подробности эвакуации из Афганистана (ОБНОВЛЕНО)

BTC/USD
49739.17
ETH/USD
3338.03
LTC/USD
187.18
USD/UAH
26.80
EUR/UAH
31.40
RUB/UAH
0.37
Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
В дипломатическом ведомстве рассказали, что самолет Украины захватили неизвестные вооруженные люди. Инцидент произошел в минувшее воскресенье в Афганистане. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, сообщает Общественное радио.
В ведомстве рассказали об эвакуации граждан Украины (фото из открытых источников)
Чиновник рассказал, что наше воздушное судно захватили вооруженные люди, которые имели при себе огнестрельное оружие.
Он также отметил, что уже три попытки забрать из Афганистана украинцев провалились, ведь люди просто не смогли попасть на территорию аэропорта. По словам Енина, последнюю неделю вся дипломатическая служба работала в режиме "краш-теста".
Недавно представитель МИД Олег Николенко в комментарии УНИАН заявил, что информация о захвате украинского самолета действительности недействительна.
Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что Украина эвакуирует людей из Афганистана. Из Афганистана отправился еще один украинский самолет с эвакуированными гражданами. На борту судна находится 100 человек. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на саммите "Крымской платформы".Министр иностранных дел рассказал о еще одной эвакуации людей из Афганистана. Сотню желающих избавиться от режима талибов транспортирует украинский самолет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости