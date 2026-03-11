Зеленский сделал тревожное предупреждение: какую поддержку Москва может оказать Ирану

Путинский режим активно помогает Ирану в войне с США и Израилем, и может отправить туда свои войска. Как передает портал "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Россия начала поддерживать иранский режим дронами. Она, безусловно, поможет и с ракетами, а также помогает им с ПВО. Что дальше?", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что главный вопрос сейчас — какая страна первой может отправить войска в поддержку иранского режима.

"Так же, как это произошло с Россией, когда Северная Корея отправила 10 тысяч солдат, которые сейчас развернуты в России, но могут быть направлены в Украину. То же самое может произойти и в Иране — Россия может направить туда войска", — отметил президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — обострение ситуации на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по Ирану может неожиданно принести экономическую выгоду России. Резкий рост мировых цен на нефть усиливает возможности Кремля финансировать войну против Украины и облегчает давление на российскую экономику. Об этом пишет Politico.

После атак на иранские нефтяные объекты стоимость нефти стремительно выросла и превысила отметку в 100 долларов за баррель – самый высокий уровень с лета 2022 года, когда рынки реагировали на полномасштабное вторжение России в Украину. Для Москвы такое подорожание может стать серьезной поддержкой.

В бюджете РФ на текущий год базовая цена нефти марки Urals была заложена примерно на уровне 59 долларов за баррель. При этом в начале года доходы от энергетического сектора упали до минимальных значений с 2020 года. На экономику также давят западные санкции, высокие процентные ставки и дефицит рабочей силы.



