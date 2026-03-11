Зеленський зробив тривожне попередження: яку підтримку Москва може надати Ірану

Путинський режим активно допомагає Ірану у війні зі США та Ізраїлем, і може відправити туди свої війська. Як повідомляє портал "Коментарі", про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Росія почала підтримувати іранський режим дронами. Вона, безумовно, допоможе і з ракетами, а також допомагає їм із ППО. Що далі?", — сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що головне питання зараз – яка країна першою може відправити війська на підтримку іранського режиму.

"Так само, як це сталося з Росією, коли Північна Корея відправила 10 тисяч солдатів, які зараз розгорнуті в Росії, але можуть бути направлені в Україну. Те саме може статися і в Ірані — Росія може направити туди війська", — зазначив президент.

Читайте також на порталі "Коментарі" — загострення ситуації на Близькому Сході після ударів США та Ізраїлю по Ірану може несподівано принести економічну вигоду Росії. Різке зростання світових цін на нафту посилює можливості Кремля фінансувати війну проти України та полегшує тиск на російську економіку. Про це пише Politico.

Після атак на іранські нафтові об'єкти вартість нафти стрімко зросла і перевищила позначку 100 доларів за барель – найвищий рівень з літа 2022 року, коли ринки реагували на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Для Москви таке подорожчання може бути серйозною підтримкою.

У бюджеті РФ на поточний рік базову ціну нафти марки Urals було закладено приблизно на рівні 59 доларів за барель. При цьому на початку року прибутки від енергетичного сектора впали до мінімальних значень із 2020 року. На економіку також тиснуть західні санкції, високі відсоткові ставки та дефіцит робочої сили.



