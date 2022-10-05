Женщины со всего мира отрезают волосы в знак протестов в Иране (ВИДЕО)

Обладательницы премии Оскар Жульет Бинош и Марион Котияр отрезают пряди волос в знак протестов в Исламской Республике. Записанное видео женщины выкладывают под хештегом HairForFreedom, что означает "волосы за свободу". Видео появилось на одном из Instagram каналов .

Женщины со всего мира отрезают волосы в знак протестов в Иране. Фото с открытых источников

На опубликованном видео в Instagram На канале soutienfemmesiran десятки женщин срезают волосы в поддержку протестов в Иране и в память о смерти 22-летней Махсы Амини.

"За свободу", — сказала известная актриса Жюльет Бинош, отрезая ножницами большую горсть волос на макушке, а затем помахала им перед камерой.

Махсу Амини задержала иранская полиция морали из-за несоблюдения стандартов одежды женщины. Юную девушку забрали в участок для перевоспитания, где Амини умерла несколько дней спустя. Смерть Махсы Амини стала катализатором масштабных протестов против иранских властей и строгих религиозных запретов. На улицы выходили мужчины и женщины, богатые и бедные.

В сеть попадало много видео с протестами, которые иранские власти жестко подавляют. Женщины начали отрезать публично свои волосы, символизируя свое неповиновение религиозным установкам. Сами же протесты начались 16 сентября после новости о смерти Амини.

Видео с поддержкой женщин всего мира до протестов в Иране можно просмотреть ниже:

Женщины, включая знаменитых актрис Жульет Бинош и Марион Котияр, отрезают волосы под песню, которая является символом партизанского движения в Италии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о причинах протестов в Иране. Почему смерть молодой 22-летней иранской девушки объединила мужчин и женщин, богатых и бедных и как иранские власти борются с такими настроениями в обществе.

Также "Комментарии" писали об иранских дронах, которые РФ покупает для войны в Украине. В настоящее время они наносят значительный ущерб для ВСУ.

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