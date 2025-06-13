Знали, куда бьют: кого ликвидировал Израиль во время атаки на Иран

Во время израильских ударов по Ирану в ночь на 13 июня ликвидирован генерал-майор, главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейна Салами. Об этом сообщает "CNN", со ссылкой на иранские государственные СМИ.

Хосейн Салами. Фото из открытых источников

В материале говорится, что КСИР является одним из самых мощных инструментов, используемых иранским государством, который контролирует разработку баллистических ракет и отвечает за планирование иранских военных операций в регионе Ближнего Востока.

Как руководитель КСИР, Салами отчитывался непосредственно перед верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и был одной из самых влиятельных фигур страны.

Он стоял во главе КСИР, когда Иран запустил сотни беспилотников и ракет по Израилю в апреле и октябре 2024 года. По факту это и стало первым прямым ударом Ирана по территории Израиля.

Отметим, в ночь на 13 июня Израиль нанес "превентивный удар", направленный на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что он распорядился объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране после превентивного удара Израиля по Ирану.

"После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная атака и атака беспилотников против Государства Израиль и его гражданского населения", – говорится в сообщении.

Кац отметил, что подписал "специальный приказ, согласно которому в тылу будет введено особое чрезвычайное положение на всей территории Государства Израиль". Армия обороны Израиля подтвердила, что начала воздушную кампанию против ядерной программы Ирана. Израильские военно-воздушные силы нанесли удары по десяткам целей по всему Ирану, связанных с ядерной программой и другими военными объектами. Операция получила название "Nation of Lions".



