Диктатор Венесуэлы просит Путина военной помощи: чего он боится

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой о военной помощи из-за усиления давления со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает The Washington Post.

Николас Мадуро и Путин (фото из открытых источников)

Как отмечает издание со ссылкой на внутренние документы правительства США, Мадуро направил Путину письмо, в котором попросил помощи в модернизации оборонных радаров, ремонте военной техники, а также в поставках ракет.

Согласно тем же материалам, Венесуэла также искала военную поддержку у Китая и Ирана. Президент направил главе КНР Си Цзиньпину письмо с просьбой о "расширении военного сотрудничества", чтобы противостоять "эскалации напряженности между США и Венесуэлой".

В послании к Пекину Мадуро призвал китайскую сторону ускорить производство радиолокационных систем обнаружения для усиления обороноспособности государства.

Также в документах правительства США отмечается, что министр транспорта Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес не так давно координировал поставки иранского военного оборудования и беспилотников, а также планировал официальный визит в Иран.

Веласкес сообщил неназванному представителю иранских властей, что Каракасу нужны "пассивные системы обнаружения", "GPS-глушители" и "дроны с дальностью полета до 1000 км".

Как пишет The Washington Post, в воскресенье, 26 октября, в Каракас прибыл российский военно-транспортный самолет Ил-76. Днем ранее Москва одобрила новое стратегическое соглашение с венесуэльским правительством.

Кроме того, в штате Арагуа несколько месяцев назад приступил к работе завод боеприпасов Калашникова.

Несмотря на это, эксперты полагают, что интерес России к поддержке режима Мадуро заметно снизился. Основная причина этого — война РФ против Украины.

"Сам факт, что мы перебросили более 10% наших военно-морских сил в Карибский бассейн, — уже определенная победа для Путина. Возобновление интереса Москвы к Западному полушарию отвлекает внимание от Украины, и это выгодно Путину", — подчеркнул бывший посол США в Венесуэле Джеймс Стори.

Между тем президент США Дональд Трамп, по данным Bloomberg, опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы рассматривал возможность приказать удар по Венесуэле.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Вашингтон снова жестко выступил против режима Николаса Мадуро: американский сенатор Марко Рубио заявил, что действующий президент Венесуэлы действительно возглавляет преступную структуру, связанную с торговлей наркотиками.

В сообщении, опубликованном на его официальной странице в соцсети Х (бывший Twitter), Рубио заявил:

"Мадуро — не президент Венесуэлы и его режим не является легитимным. Он возглавляет Картель де Лос Солес — захватившую страну наркотеррористическую организацию и находится под обвинением за контрабанду наркотиков в США".

