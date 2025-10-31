Диктатор Венесуели просить у Путіна військової допомоги: чого він боїться

Президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням про військову допомогу через посилення тиску з боку Сполучених Штатів. Про це повідомляє The Washington Post.

Ніколас Мадуро і Путін (фото з відкритих джерел)

Як зазначає видання з посиланням на внутрішні документи уряду США, Мадуро направив Путіну листа, у якому попросив допомоги в модернізації оборонних радарів, ремонті військової техніки, а також у постачанні ракет.

Згідно з тими ж матеріалами, Венесуела також шукала військову підтримку в Китаю та Ірану. Президент направив голові КНР Сі Цзіньпіну лист із проханням про "розширення військової співпраці", щоб протистояти "ескалації напруженості між США та Венесуелою".

У посланні до Пекіна Мадуро закликав китайську сторону прискорити виробництво систем радіолокаційного виявлення для посилення обороноздатності держави.

Також у документах уряду США зазначається, що міністр транспорту Венесуели Рамон Селестіно Веласкес нещодавно координував постачання іранського військового обладнання та безпілотників, а також планував офіційний візит до Ірану.

Веласкес повідомив неназваному представнику іранської влади, що Каракасу потрібні "пасивні системи виявлення", "GPS-глушники" та "дрони з дальністю польоту до 1000 км".

Як пише The Washington Post, у неділю, 26 жовтня, до Каракаса прибув російський військово-транспортний літак Іл-76. За день до цього Москва схвалила нову стратегічну угоду з венесуельським урядом.

Крім того, у штаті Арагуа кілька місяців тому розпочав роботу завод боєприпасів Калашникова.

Попри це, експерти вважають, що інтерес Росії до підтримки режиму Мадуро помітно знизився. Основною причиною цього є війна РФ проти України.

"Сам факт, що ми перекинули понад 10% наших військово-морських сил у Карибський басейн, — уже певна перемога для Путіна. Відновлення інтересу Москви до Західної півкулі відволікає увагу від України, і це вигідно Путіну", — наголосив колишній посол США у Венесуелі Джеймс Сторі.

Тим часом президент США Дональд Трамп, за даними Bloomberg, спростував повідомлення ЗМІ про те, що він начебто розглядав можливість дати наказ завдати удару по Венесуелі.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Вашингтон знову жорстко виступив проти режиму Ніколаса Мадуро: американський сенатор Марко Рубіо заявив, що чинний президент Венесуели насправді очолює злочинну структуру, пов’язану з торгівлею наркотиками.

У повідомленні, опублікованому на його офіційній сторінці в соцмережі Х (колишній Twitter), Рубіо заявив:

"Мадуро — не президент Венесуели і його режим не є легітимним. Він очолює “Картель де Лос Солес” — нарко-терористичну організацію, яка захопила країну, і перебуває під обвинуваченням за контрабанду наркотиків до США".

