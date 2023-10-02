Издание Periodico 26, подчиненное властям Кубы, призвало жителей карибской страны есть кактусы и другие растения. Такая информация в газете появилась из-за обострения продовольственного кризиса на "острове свободы".

Из-за голода на Кубе жителей призывают есть кактусы. Фото из открытых источников

27 сентября министр экономики Кубы Алехандро Фернандес заявил, что "экономика находится в сложной ситуации". Политик признал, что у страны нет кредитных средств для покупки пищевых продуктов, однако эту ситуацию Фернандес объясняет глобальным кризисом, ростом цен и санкциями США.

Через несколько дней после этого издание Periodico 26 опубликовало информационный текст о возможности кубинцев получить еду из местных продуктов. Таким образом власти Кубы пытаются компенсировать проблемы с голодом в стране.

Periodico 26 указывает, что у Кубы много видов растений, которые можно употреблять в пищу, однако большинство населения этого не делает. Поэтому издание опубликовало список растений, которые жители Кубы могут использовать для приготовления блюд. В него попали тамаринд, тамарильо, цветы гибискуса, несколько видов кактусов и другие местные растения.

Независимый кубинский портал CiberCuba отмечает, что информация в Periodico 26 подчинена кубинскому режиму и указывает на нарастающую волну бедности на Кубе. Кроме того, ресурс рассказал, что в последние месяцы на улицах некоторых городов Кубы были замечены группы людей, собиравшихся у мусорных баков в поисках пищи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия наладила сеть по торговле людьми для войны в Украине на территории своего бывшего союзника.

Также "Комментарии" писали, что Куба разрешила своим гражданам воевать против Украины.