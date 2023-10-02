Голод на Кубе: власти призывают есть кактусы

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Slava Kot
Издание Periodico 26, подчиненное властям Кубы, призвало жителей карибской страны есть кактусы и другие растения. Такая информация в газете появилась из-за обострения продовольственного кризиса на "острове свободы".
Из-за голода на Кубе жителей призывают есть кактусы. Фото из открытых источников
27 сентября министр экономики Кубы Алехандро Фернандес заявил, что "экономика находится в сложной ситуации". Политик признал, что у страны нет кредитных средств для покупки пищевых продуктов, однако эту ситуацию Фернандес объясняет глобальным кризисом, ростом цен и санкциями США.
Через несколько дней после этого издание Periodico 26 опубликовало информационный текст о возможности кубинцев получить еду из местных продуктов. Таким образом власти Кубы пытаются компенсировать проблемы с голодом в стране.
Periodico 26 указывает, что у Кубы много видов растений, которые можно употреблять в пищу, однако большинство населения этого не делает. Поэтому издание опубликовало список растений, которые жители Кубы могут использовать для приготовления блюд. В него попали тамаринд, тамарильо, цветы гибискуса, несколько видов кактусов и другие местные растения.
Независимый кубинский портал CiberCuba отмечает, что информация в Periodico 26 подчинена кубинскому режиму и указывает на нарастающую волну бедности на Кубе. Кроме того, ресурс рассказал, что в последние месяцы на улицах некоторых городов Кубы были замечены группы людей, собиравшихся у мусорных баков в поисках пищи.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия наладила сеть по торговле людьми для войны в Украине на территории своего бывшего союзника.
Также "Комментарии" писали, что Куба разрешила своим гражданам воевать против Украины.
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Ігор
сегодня, 11:15
Там хоч відкрито. В нас негласно прийнято рішення забирати на війну старше 40 років. Вони вже другорядні люди. Тільки нацизм поділяє людей на більш та менш важливих за тільки корумпованим юдеям відомими ознаками. Тому наше дно ніхто не перевершить.