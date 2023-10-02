logo

BTC/USD

28303.97

ETH/USD

1733.06

LTC/USD

67.68

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Северная Америка Голод на Кубе: власти призывают есть кактусы
commentss НОВОСТИ Все новости

Голод на Кубе: власти призывают есть кактусы

Из-за экономических трудностей и мирового кризиса продовольствия власти Кубы призывают использовать местные растения в пищу, в том числе и кактусы.

сегодня, 11:40
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Издание Periodico 26, подчиненное властям Кубы, призвало жителей карибской страны есть кактусы и другие растения. Такая информация в газете появилась из-за обострения продовольственного кризиса на "острове свободы".

Голод на Кубе: власти призывают есть кактусы

Из-за голода на Кубе жителей призывают есть кактусы. Фото из открытых источников

27 сентября министр экономики Кубы Алехандро Фернандес заявил, что "экономика находится в сложной ситуации". Политик признал, что у страны нет кредитных средств для покупки пищевых продуктов, однако эту ситуацию Фернандес объясняет глобальным кризисом, ростом цен и санкциями США.


Через несколько дней после этого издание Periodico 26 опубликовало информационный текст о возможности кубинцев получить еду из местных продуктов. Таким образом власти Кубы пытаются компенсировать проблемы с голодом в стране.

Periodico 26 указывает, что у Кубы много видов растений, которые можно употреблять в пищу, однако большинство населения этого не делает. Поэтому издание опубликовало список растений, которые жители Кубы могут использовать для приготовления блюд. В него попали тамаринд, тамарильо, цветы гибискуса, несколько видов кактусов и другие местные растения.

Независимый кубинский портал CiberCuba отмечает, что информация в Periodico 26 подчинена кубинскому режиму и указывает на нарастающую волну бедности на Кубе. Кроме того, ресурс рассказал, что в последние месяцы на улицах некоторых городов Кубы были замечены группы людей, собиравшихся у мусорных баков в поисках пищи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия наладила сеть по торговле людьми для войны в Украине на территории своего бывшего союзника.

Также "Комментарии" писали, что Куба разрешила своим гражданам воевать против Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://periodico26.cu/index.php/es/principal/15297-soberania-alimentaria-y-seguridad-nutricional-lejos-todavia
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:15

Там хоч відкрито. В нас негласно прийнято рішення забирати на війну старше 40 років. Вони вже другорядні люди. Тільки нацизм поділяє людей на більш та менш важливих за тільки корумпованим юдеям відомими ознаками. Тому наше дно ніхто не перевершить.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!