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Канада примет женщин-судей из Афганистана и афганских представителей сексуальных меньшинств

Канадское правительство обещает принять несколько десятков тысяч афганских беженцев

сегодня, 08:57
Автор:

Козлова Альбіна
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Пресс-секретарь министра иммиграции заявил 31 декабря, что Канада примет женщин-судей из Афганистана и их семьи, проживающие в Греции после эвакуации из страны. Об этом пишет Reuters.

Канада примет женщин-судей из Афганистана и афганских представителей сексуальных меньшинств

Афганские женщины, фото из открытых источников

Кроме судей и их семей, численность которых достигает 230 человек, Канада примет афганцев из сообществ лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и квир. В Канаду их переселят в 2022 году, однако точной даты не сообщают. Кроме того, Канада пообещала переселить 40 тысяч афганских беженцев. Всего страна приняла с августа 6450 афганцев.

Афганские женщины добились больших успехов за два десятилетия с тех пор, как Талибан в последний раз правил страной с 1996 по 2001 год. Женщины стали работать в судебной системе, СМИ, государственном управлении, профессионально заниматься спортом, получать высшее образование.

По возвращении к власти Талибан обязался защищать права женщин в соответствии с исламским законодательством, объявив всеобщую "амнистию" для всех бывших государственных работников. Но потом женщинам не разрешили работать, а девушкам запретили посещать школу.

Даже если они смогли покинуть страну, то столкнулись с другими бюрократическими проблемами. Афганские беженцы могут годами ожидать решения юридических вопросов относительно разрешения на проживание в других странах. Западные страны обычно принимают тех беженцев, которых отправляет агентство ООН по делам беженцев. Последнее имеет ограниченные возможности для обработки заявлений на переселение.

Ситуация с беженцами из Афганистана отличается от кризиса сирийских беженцев, который всколыхнул мир несколько лет назад, говорят представители агентства ООН по делам беженцев и защитники. В отличие от Сирии, афганский кризис быстро обострился во время глобальной пандемии, и многие люди сталкиваются с трудностями, связанными с выездом.

Как сообщал портал "Комментарии", "Талибан" ввел ограничения для передвижения женщин в Афганистане.


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Источник: https://www.reuters.com/world/canada-resettle-female-afghan-judges-families-living-limbo-2021-12-31/
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