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На границе Мексики и США убит человек: что известно

О стрельбе сообщили в местном консульстве Мексики.

сегодня, 19:40
Автор:

Козлова Альбіна
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На границе Мексики и Соединительных штатов было застрелено человека вероятно, мигранта. Сообщается, что выстрелил в мужчину служащий федерального пограничного патруля. Инцидент произошел в субботу, около 22:00 в населенном пункте, расположенном к северу от Дугласа в южном Нью-Мехико. Об этом пишет The Guardian.

На границе Мексики и США убит человек: что известно

Фото иллюстративное / Pixabay

Личность жертвы и страна происхождения пока не разглашаются. Однако в СМИ предполагают, что погиб мигрант, пересекавший границу США и Мексики с Аризоной. Тело погибшего исследовали в бюро судебно-медицинской экспертизы округа Пима. Там произвели вскрытие, причиной смерти были именно огнестрельные ранения.

Предварительно известно, что мужчина, предположительно являвшийся нелегальным иммигрантом. По словам шерифа, он был смертельно ранен агентом пограничной службы, который нес службу. Правоохранители провели допросы шедших вместе с убитым людей.

О стрельбе сообщили в местном консульстве Мексики. Таможенная и пограничная служба США сотрудничает с офисом шерифа округа Кочиз, проводится расследование.

Как сообщал портал "Комментарии", в пятизвездочном отеле Xcaret Mexico в Плайя-дель-Кармен произошла стрельба. В результате перестрелки были ранены трое иностранцев, граждан Канады. Из них двое скончались от огнестрельных ранений в больнице.

Также мы писали, что в мексиканском штате Сакатекас 6 января посреди площади в центре города обнаружили внедорожник Mazda, где лежали тела 10 человек. На место прибыли правоохранители и криминалисты. Сообщается, что автомобиль был припаркован недалеко от офиса губернатора штата.


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Источник: https://www.theguardian.com/us-news/2022/feb/23/us-mexico-border-man-crossing-fatally-shot-border-patrol-agent
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