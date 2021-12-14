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На заводе Tesla произошло подозрительное убийство сразу после признания Илона Маска человеком года

Смерть на заводе Tesla в Калифорнии признали подозрительной, и в настоящее время детективы расследуют убийство

сегодня, 11:49
Автор:

Карина Ожерельева
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Детективы отдела убийств расследуют подозрительную смерть на автомобильном заводе Tesla в Северной Калифорне. Об этом сообщает Fox News.

На заводе Tesla произошло подозрительное убийство сразу после признания Илона Маска человеком года

Журнал Time назвал Илона Маска Человеком 2021 года - фото из открытых источников

Смерть произошла спустя несколько часов после того, как генеральный директор Tesla Илон Маск был признан в понедельник, 13 декабря, человеком года по версии Time Magazine.

Когда прибыли оперативники, они оказали медицинскую помощь неизвестному лицу, умершему на месте происшествия.

"На данный момент у нас есть тело на стоянке, и следователи убийства берут на себя расследование", — сказал капитан полиции Фремонта Фред Боббит.

Завод во Фримонте является одним из автозаводов, используемых для производства электромобилей Tesla. Согласно сайту компании, на заводе работает более 10 000 работников на 5,3 миллиона квадратных футов производственных и офисных помещений.

Власти не сообщают, какой тип травм получил погибший, возможный мотив или потенциальных подозреваемых.

Как сообщали ранее "Комментарии", инженер, предприниматель и миллиардер Илон Маск стал победителем в номинации "Человек года-2021" по версии американского журнала Time. Имя бизнесмена названо на церемонии, трансляция которой велась на канале издания в YouTube. Маск в 2021 году стал самым богатым человеком в мире, а его SpaceX обогнала другие американские компании, в частности Boeing, в космической гонке. Редакция журнала также обратила внимание на заинтересованность предпринимателя вопросами изменения климата, развития искусственного интеллекта и использования криптовалюты. В 2020 году победителями в этой номинации стали сразу два человека – президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Год назад это звание присуждено экоактивистке Грети Тунберг.


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Источник: https://www.foxnews.com/us/california-tesla-death-homicide
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