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Главная Новости Мир Северная Америка Скандал вокруг Pornhub не утихает: что известно о версиях поджога дома его совладельца
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Скандал вокруг Pornhub не утихает: что известно о версиях поджога дома его совладельца

Противостояние между Pornhub и религиозными фанатиками продолжается

сегодня, 17:43
Автор:

Козлова Альбіна
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Прошлогодний скандал вокруг Pornhub еще не утихает. Тогда было сожжено имение совладельца сайта Pornhub Фераса Антуна в Канаде. Предшествовало пожару сообщение в статье The New York Times о том, что на сайте размещены ролики с несовершеннолетними и видео, опубликованные без согласия участников. Об этом пишет Медуза.

Скандал вокруг Pornhub не утихает: что известно о версиях поджога дома его совладельца

Иллюстративное фото из открытых источников

После статьи Антуну и другим сотрудникам Pornhub писали угрозы в соцсетях. Следствие по делу о поджоге дома Антуна продолжается, однако подозрение никому не объявили. Сообщается, что сотрудники сайта проверяли контент и проводили масштабную чистку – было заблокировано несколько миллионов видео. Однако это не остановило тех, кто продолжает угрожать компании и ее работникам.

На компанию после статьи посыпались жалобы и судебные иски. Как говорится в статье, хакеры якобы "сливали" видео и требовали от его участников деньги. Обвинения в адрес компании выразил колумнист NYT Николас Кристоф, он писал, что Pornhub зарабатывает на насилии над несовершеннолетними. После статей и заявлений платежные системы Visa и Mastercard ввели запрет на использование карт для оплаты контента с сайта.

В Канаде даже появилось общественное движение Traffickinghub, возглавляемое религиозными пропагандистами, в частности, к нему могут иметь отношение сторонники церкви "Международный дом молитвы" в Канзасе.

Также есть предположение, что поджог могли совершить соседи бизнесмена, отрицательно воспринявшие его застройку в районе, где проживают семьи итальянских мафиози. Другие предположения – поджечь особняк могли родители детей из видеороликов на сайте или религиозные фанатики. Однако в полиции ранее рассматривали мотив – поджог собственником для получения страховых выплат, впрочем, позже эту версию отвергли.

Противостояние между христианскими консерваторами и владельцами компании продолжается. Правительство Канады обязало Pornhub и другие платформы с контентом 18+ контролировать размещение на них роликов сексуального содержания.

Как сообщал портал, порносайт Pornhub представил свежую статистику по контенту, который чаще всего смотрят и ищут украинцы.


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Источник: https://meduza.io/feature/2022/01/30/konflikt-mezhdu-protivnikami-pornografii-i-pornomagnatami-obostryaetsya-v-podzhoge-osobnyaka-vladeltsa-pornhub-podozrevayut-religioznyh-aktivistov-i-mafiyu?utm_source=twitter&utm_medium=main
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