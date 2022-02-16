У берегов Канады затонуло судно: есть погибшие

Рыболовное судно длиной 50 метров под названием Villa de Pitanxo курсировало из северо-западной провинции Галисия в Испании. Судно затонуло ночью по восточному времени в бурном море вблизи Канады. Об этом сообщает СВС.



Фото иллюстративное / Pixabay

По информации испанских властей, инцидент произошел у побережья Ньюфаундленда. Уцелели только три моряка из 24, погибли по меньшей мере 10 человек. На борту находились 16 испанцев, 5 граждан Перу и трое жителей Ганы. Поиски пропавших без вести людей продолжаются.



На море был шторм, когда затонуло судно. Сильный ветер поднимал пятиметровые волны, также была плохая видимость, что препятствовало поискам во вторник, 15 февраля. Вечером, когда погода изменилась, удалось обнаружить еще три тела погибших. Поисковая операция продлилась ночью, однако спасатели говорят, что в холодной воде люди не смогут долго продержаться.



Стивен Уоллер, исполняющий обязанности регионального руководителя морского поиска и спасения центра JRCC Halifax, объяснил, что поиски в среду могут прекратить, поскольку мало шансов, что кто-то еще выжил. В операции принимают участие вертолеты, три самолета Hercules и PAL , судно береговой охраны, три рыбацких судна, а также канадский корабль и фрегат, базирующийся в Галифаксе.

В настоящее время причины кораблекрушения неизвестны. Сигналы об аварии от рыбацкого судна начали поступать после полуночи 15 февраля. По предварительным данным, оно находилось в 250 морских милях или 460 километрах к востоку от Сент-Джонса. Тогда на помощь был отправлен вертолет CH149 Cormorant, самолет Hercules и корабль береговой охраны Канады Cygnus. Уцелевших моряков нашли на спасательном плоту.



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