Убили родителей на глазах: в Афганистане девушка застрелила двух бойцов "Талибана"

В Афганистане 15-летняя Камар Гюль застрелила двух бойцов исламистского движения "Талибан", которые застрелили ее родителей во дворе их дома. Об этом передает российское издание Lenta.ru.

Так, согласно информации из ближневосточных СМИ, талибы искали отца девушки, который был сторонником правительства. Начальник полиции данного поселения Хабибурахман Малекзада рассказал, что боевики "Талибана" пошли к мужчине домой и вытащили его. Когда его жена оказала сопротивление, боевики убили обоих супругов возле их дома

"Камар Гюль, которая находилась в доме, взяла автомат Калашникова, который был у семьи, и сначала застрелила двух бойцов "Талибана", которые убили ее родителей, а затем ранила еще нескольких других", - указал полицейский.

По словам официальных лиц, возраст Гюль варьируется от 14 до 16 лет. Отмечается, что многие афганцы не знают своего точного возраста.

В настоящее время афганские силы безопасности доставили девушку и ее младшего брата в более безопасное место, сказал представитель губернатора провинции Мохамед Ареф Абер.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня с самого утра на Театральной площади в Луцке правонарушитель держит два десятка заложников в автобусе, выдвигая довольно странные требования к политической элите.





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