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Ученые восстановили вид рыб, вымерший много лет назад

В Мексике экологи выпустили в пресные водоемы популяцию вымершего вида рыб

сегодня, 17:40
Автор:

Козлова Альбіна
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Ученые восстановили вид рыб, вымерший много лет назад

Водоемы Мексики, фото из открытых источников

Экологам удалось воспроизвести популяцию рыбок, считавшуюся вымершей 18 лет назад. Этот вид называется "текила фиш". На сегодняшний день рыбок этого вида выпустили в пресноводные водоемы Мексики, где раньше они и существовали.

Известно, что вид мелких пресноводных рыб был объявлен вымершим еще в 2003 году. Работа экологов доказывает, что сохранение пресноводных экосистем и видов животных возможно. В настоящее время загрязнение окружающей среды и изменение климата оказывают значительное влияние на реки и озера. По информации экологов, пресноводные виды рыб вымирают быстрее других.

Восстановлением популяции "Текила Фиш" занималась команда профессора Омара Домингеса из Университета Мичоакана в Мексике. По словам профессора, это первый вымерший вид рыб, успешно вернувшийся в дикую природу. В водоемы выпустили 1500 рыб, сейчас их количество возросло, что свидетельствует о том, что популяцию удалось воссоздать.

Над проектом ученые университета работали долго, с 1998 года. Тогда им передали пять пар "текилы фиш" из Честерского зоопарка. Колония рыбок размножалась 15 лет в искусственных условиях. Сначала 40 пар рыбок выпустили в искусственные водоемы с похожими условиями на дикую природу. В течение четырех лет рыбки жили в этих условиях и размножались. Когда их количество достигло более 10 тысяч особей, они были выпущены в реки Мексики.

Ученые считают, что такой проект по восстановлению вымершего вида дает надежду на успешное воспроизведение находящихся на грани вымирания животных и растений. В частности, спасение пресноводных видов рыб.

Как сообщал портал "Комментарии", в Испании министр призвал граждан употреблять меньше мяса.


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-59815955?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom2=twitter&at_custom4=249A84F8-68CC-11EC-85F5-2BA54744363C&at_medium=custom7&at_custom3=BBC+UA&at_campaign=6
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