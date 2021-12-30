Ученые восстановили вид рыб, вымерший много лет назад

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Козлова Альбіна
Водоемы Мексики, фото из открытых источников
Экологам удалось воспроизвести популяцию рыбок, считавшуюся вымершей 18 лет назад. Этот вид называется "текила фиш". На сегодняшний день рыбок этого вида выпустили в пресноводные водоемы Мексики, где раньше они и существовали.
Известно, что вид мелких пресноводных рыб был объявлен вымершим еще в 2003 году. Работа экологов доказывает, что сохранение пресноводных экосистем и видов животных возможно. В настоящее время загрязнение окружающей среды и изменение климата оказывают значительное влияние на реки и озера. По информации экологов, пресноводные виды рыб вымирают быстрее других.
Восстановлением популяции "Текила Фиш" занималась команда профессора Омара Домингеса из Университета Мичоакана в Мексике. По словам профессора, это первый вымерший вид рыб, успешно вернувшийся в дикую природу. В водоемы выпустили 1500 рыб, сейчас их количество возросло, что свидетельствует о том, что популяцию удалось воссоздать.
Над проектом ученые университета работали долго, с 1998 года. Тогда им передали пять пар "текилы фиш" из Честерского зоопарка. Колония рыбок размножалась 15 лет в искусственных условиях. Сначала 40 пар рыбок выпустили в искусственные водоемы с похожими условиями на дикую природу. В течение четырех лет рыбки жили в этих условиях и размножались. Когда их количество достигло более 10 тысяч особей, они были выпущены в реки Мексики.
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