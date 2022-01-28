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В Латинской Америке впервые в истории женщина стала президентом: что известно

Левоцентристы пришли к власти в Гондурасе: избран новый президент

сегодня, 11:35
Автор:

Козлова Альбіна
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27 января 62-летняя Ирис Ксиомара Кастро Сармьенто, возглавлявшая левоцентристские силы страны, приступила к исполнению обязанностей президента Гондураса и приняла присягу. Об этом сообщает polsatnews.

В Латинской Америке впервые в истории женщина стала президентом: что известно

Президент Гондураса принимает вице-президента Китайской Республики (Тайвань), фото из Twitter

Церемония прошла на Национальном стадионе в столице страны Тегусигальпе. Впервые в истории Латинской Америки главой государства стала женщина, она единственная сумела занять столь высокий пост. Президентская гонка состоялась осенью 2021 года. Тогда Ирис Кастро получила 51,2% голосов избирателей. Соперником Ирис был кандидат от ультраправой Национальной партии Насру Асфуру, за него проголосовало 36,9% граждан.

Известно, что ее муж Мануэль Селайя ранее был президентом Гондураса, однако был свергнут во время переворота 2009 года.

Жители столицы выходили на улицы, чтобы поздравить президентскую чету. На церемонию инаугурации прибыли и президенты соседних государств и королевские особы.

Среди них: король Испании Филипп VI, вице-президент США Камала Харрис, президент Коста-Рики Карлос Альварадо и вице-президенты и министры иностранных дел, в частности, Мексики и других соседних стран Центральной Америки и Карибского бассейна. Также приветствовать нового президента прибыл вице-президент Тайваня Уильям Лай, с которым Гондурас поддерживает тесные отношения.

Как сообщал портал "Комментарии", тихоокеанская страна хочет выйти из власти Франции. Новая Каледония расположена примерно в 2000 километрах (1250 миль) к востоку от Австралии. Архипелаг является территорией Франции с 1853 года. В стране уже было проведено два референдума в 2018 году и 2020 году. Тогда местные проголосовали за то, чтобы остаться в составе Франции (56,7% и 53,3% соответственно).


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Источник: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-01-28/honduras-xiomara-castro-zaprzysiezona-na-prezydenta-pierwsza-kobieta-na-tym-stanowisku-w-historii/?ref=slider_1491574
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