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В Мексике произошла масштабная авария: погибли несколько десятков человек

В аварии в штате Чиапас погибли 53 мигранта из Гватемалы и Гондураса

сегодня, 08:36
Автор:

Козлова Альбіна
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В мексиканском штате разбился грузовик, в котором ехали более 200 нелегальных мигрантов из Гватемалы и Гондураса, среди них до 10 детей. В результате аварии погибли 53 человека. Об этом сообщает АР.

В Мексике произошла масштабная авария: погибли несколько десятков человек

Грузовик перевернулся на бок в результате аварии, фото CNN

Известно, что инцидент произошел в мексиканском штате Чиапас 9 декабря. Грузовик с людьми перевернулся на опасном повороте и врезался в опору стального пешеходного моста. Предварительно водитель превысил скорость и не справился с управлением. Среди погибших – мужчины, женщины и дети.

На место прибыли спасатели. В кучу смешались живые и мертвые. Спасатели-добровольцы вытаскивали тела из груды людей. Некоторые нелегальные мигранты, хромая, скрывались с места, чтобы их не задержала полиция. Около 58 человек получили ранения и были доставлены в местные больницы.

Офис федерального генерального прокурора заявил, что трое получили тяжелые ранения в результате аварии на шоссе.

Соболезнования по поводу погибших граждан выразил президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи. Политик написал в Twitter, что глубоко сожалеет о трагедии в штате Чьяпас и выражает солидарность семьям погибших. Потерпевшим и родственникам погибших будет предоставлена консульская помощь и репатриация.

Впрочем, такие случаи не единичны. Люди собираются группами и доверяют свою жизнь контрабандистам, чтобы добраться до границ Соединенных штатов. Мигранты убегают от бедности в своих родных странах.

Уцелевшие мигранты рассказали, что они садились в грузовик в Мексике, вблизи границы с Гватемалой. Цена перевозки стоила им от 2500 до 3500 долларов. Водитель должен был их доставить в центральный мексиканский штат Пуэбла, где, вероятно, их должен был перевезти в США другой контрабандист.

Правительство Мексики готово оказать помощь в идентификации погибших и их захоронении.

Как сообщал портал "Комментарии", в Мексике на марше феминисток убили троих человек.


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Источник: https://apnews.com/article/mexico-accidents-smuggling-4a101767083046f872999fe26c788c47
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