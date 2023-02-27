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В Сальвадоре открыли мегатюрьму (ФОТО)

Правительство Сальвадора сообщило, что в их стране начинает работать новая мегатюрьма на 40 тыс. человек.

сегодня, 16:37
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Автор:

Slava Kot

Власти Сальвадора сообщили, что начали переводить тысячи подозреваемых членов банды в недавно открытую мегатюрьму под названием CECOT (Центр борьбы с терроризмом). Это учреждение должно стать самой крупной тюрьмой в Америке и вместить более 40 тыс. заключенных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter президента Сальвадора Найиба Букеле.

В Сальвадоре открыли мегатюрьму (ФОТО)

Члены банд в мегатюрьме Сальвадора. Фото из открытых источников

Президент Сальвадора анонсировал, что 24 февраля открылась мегатюрьма, в которую уже перевели 2 тыс. человек.


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"Сегодня на рассвете во время одной операции мы передали первые две тысячи членов банды в Центр борьбы с терроризмом (CECOT). Это будет их новый дом, где они будут жить десятилетиями, не имея возможности причинить больше вреда населению. Мы продолжаем…" — пишет Найиб Букеле.

На фотографиях можно заметить, как заключенные прибывают в исправительное учреждение. На мужчинах характерны для американских банд татуировки. Перед тем, как заключенные попадут в камеру, они сидят полуобнаженные на полу, заложив руки за лысые головы.

В Сальвадоре открыли мегатюрьму (ФОТО) - фото 2
В Сальвадоре открыли мегатюрьму (ФОТО) - фото 3
В Сальвадоре открыли мегатюрьму (ФОТО) - фото 4
В Сальвадоре открыли мегатюрьму (ФОТО) - фото 5
В Сальвадоре открыли мегатюрьму (ФОТО) - фото 6

В прошлом году Найиб Букеле объявил борьбу с бандами и ввел жесткие меры по искоренению уголовных группировок. Такие шаги создали споры в стране и за ее пределами из-за ограничений прав человека. За год власти Сальвадора арестовали более 60 тыс. подозреваемых.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Сальвадора Найиб Букеле арестовал около 2% граждан своей страны.

Также "Комментарии" писали, что генеральный секретарь ООН указывает на массовые нарушения прав человека в Украине, совершаемые российскими военными.



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Источник: https://twitter.com/nayibbukele/status/1629165213600849920
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