В Сальвадоре открыли мегатюрьму (ФОТО)

Власти Сальвадора сообщили, что начали переводить тысячи подозреваемых членов банды в недавно открытую мегатюрьму под названием CECOT (Центр борьбы с терроризмом). Это учреждение должно стать самой крупной тюрьмой в Америке и вместить более 40 тыс. заключенных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter президента Сальвадора Найиба Букеле.

Члены банд в мегатюрьме Сальвадора. Фото из открытых источников

Президент Сальвадора анонсировал, что 24 февраля открылась мегатюрьма, в которую уже перевели 2 тыс. человек.

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"Сегодня на рассвете во время одной операции мы передали первые две тысячи членов банды в Центр борьбы с терроризмом (CECOT). Это будет их новый дом, где они будут жить десятилетиями, не имея возможности причинить больше вреда населению. Мы продолжаем…" — пишет Найиб Букеле.

На фотографиях можно заметить, как заключенные прибывают в исправительное учреждение. На мужчинах характерны для американских банд татуировки. Перед тем, как заключенные попадут в камеру, они сидят полуобнаженные на полу, заложив руки за лысые головы.

В прошлом году Найиб Букеле объявил борьбу с бандами и ввел жесткие меры по искоренению уголовных группировок. Такие шаги создали споры в стране и за ее пределами из-за ограничений прав человека. За год власти Сальвадора арестовали более 60 тыс. подозреваемых.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Сальвадора Найиб Букеле арестовал около 2% граждан своей страны.



Также "Комментарии" писали, что генеральный секретарь ООН указывает на массовые нарушения прав человека в Украине, совершаемые российскими военными.

