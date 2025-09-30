Антиукраинские настроения нарастают: какой законопроект внес в Сейм президент Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий подал в Сейм законопроект об изменениях в Уголовный кодекс, которыми предлагается криминализировать отрицание "преступлений", совершенных украинскими националистами. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении канцелярии президента Польши.

Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

Отмечается, что президентская инициатива предусматривает внесение изменений в два закона: об Институте национальной памяти – Комиссию по расследованию преступлений против польского народа, а также в Уголовный кодекс Польши.

В канцелярии заявили, что целью предложенных изменений является якобы противодействие распространению на территории Польши "ложных утверждений относительно преступлений", совершенных членами и сотрудниками Организации Украинских Националистов фракции Бандеры (ОУН) и Украинской Повстанческой Армии (УПА).

Также это касается утверждений относительно "других украинских формирований", которые, как указано в обосновании, "сотрудничали с Третьим Немецким Рейхом". В частности, речь идет об отрицании "преступлений геноцида, совершенных против поляков на Волыни".

Кроме исторических аспектов, законопроект содержит предложения по повышению установленного законом размера наказания за незаконное пересечение или организацию незаконного пересечения государственной границы.

В канцелярии отметили, что эти законодательные инициативы были включены в предыдущий президентский законопроект, который касался внесения изменений в закон о помощи гражданам Украины.

