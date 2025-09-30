logo_ukra

Польща
НОВИНИ

Антиукраїнські настрої зростають: який законопроект вніс до Сейму президент Польщі

Президент Польщі вніс до Сейму законопроект про покарання за "заперечення злочинів ОУН-УПА"

30 вересня 2025, 08:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Польщі Кароль Навроцький подав до Сейму законопроект про зміни до Кримінального кодексу, якими пропонується криміналізувати заперечення "злочинів", скоєних українськими націоналістами. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні канцелярії президента Польщі.

Антиукраїнські настрої зростають: який законопроект вніс до Сейму президент Польщі

Кароль Навроцький. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що президентська ініціатива передбачає внесення змін до двох законів: про Інститут національної пам'яті – Комісію з розслідування злочинів проти польського народу, а також до Кримінального кодексу Польщі.

У канцелярії заявили, що метою запропонованих змін є нібито протидія розповсюдженню на території Польщі "хибних тверджень щодо злочинів", скоєних членами та співробітниками Організації Українських Націоналістів фракції Бандери (ОУН) та Української Повстанської Армії (УПА).

Також це стосується тверджень щодо "інших українських формувань", які, як зазначено в обґрунтуванні, "співпрацювали із Третім Німецьким Рейхом". Зокрема, йдеться про заперечення "злочинів геноциду, скоєних проти поляків на Волині".

Крім історичних аспектів, законопроект містить пропозиції щодо підвищення встановленого законом розміру покарання за незаконне перетинання чи організацію незаконного перетину державного кордону.

У канцелярії зазначили, що ці законодавчі ініціативи були включені до попереднього президентського законопроекту, який стосувався внесення змін до закону про допомогу громадянам України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Польщі розкрили карти: чому Трамп раптом вирішив стати на бік України.



Джерело: https://www.prezydent.pl/prawo/inicjatywy-ustawodawcze/projekt-zmian-w-ustawie-o-ipn-i-kodeksie-karnym,107993
