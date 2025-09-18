Бежали от мобилизации: раскрыта новая схема переправки украинских мужчин в Польшу

Польские пограничники из Медыки в Подкарпатье совместно с полицией ликвидировали канал незаконной перевозки украинских мужчин в Польшу, организаторы которого, украинские машинисты поездов, прятали мужчин в локомотивах, следовавших в Перемышль. Об этом говорится в материале "RMF24".

Поезд. Фото: из открытых источников

Представитель пограничного подразделения, лейтенант Петр Закиеларз, пограничники в Медыке впервые узнали о попытка переправки мужчин таким способом в 2024 году.

Двое украинских машинистов поездов были арестованы в связи с этим делом и обвинены в участии в организованной преступной группе и организации незаконного пересечения границы с Польшей.

По словам представителя окружной прокуратуры в Перемышле Марты Пентковской, машинистам поездов грозит до 8 лет лишения свободы. Мужчины не признали обвинений. Против них будет подан обвинительный акт в суд.

Как отмечается, в ходе расследования было установлено, что подозреваемые получали не менее $10 тысяч долларов за каждого переправленного человека.

Прокурор обратила внимание, что дело продолжается и нельзя исключать дальнейших арестов.

По словам лейтенанта, в связи с этим делом также задержаны два гражданина Украины, которые въехали в ЕС через обнаруженный канал контрабанды.

Украинцев задержали в Польше и обвинили в незаконном пересечении границы с использованием обмана и в сотрудничестве с другими лицами. Оба мужчины признали обвинения и объяснили, что причиной их действий было уклонение от призыва в армию.

