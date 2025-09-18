Втікали від мобілізації: розкрито нову схему переправки українських чоловіків до Польщі

Польські прикордонники з Медики в Підкарпатті спільно з поліцією ліквідували канал незаконного перевезення українських чоловіків до Польщі, організатори якого, українські машиністи поїздів, ховали чоловіків у локомотивах, які прямували до Перемишля. Про це йдеться у матеріалі "RMF24".

Потяг. Фото: з відкритих джерел

Представник прикордонного підрозділу, лейтенант Петро Закієларз, прикордонники в Медиці вперше дізналися про спробу переправлення чоловіків у такий спосіб у 2024 році.

Двох українських машиністів поїздів було заарештовано у зв'язку з цією справою та звинувачено в участі в організованій злочинній групі та організації незаконного перетину кордону з Польщею.

За словами представника окружної прокуратури у Перемишлі Марти Пентковської, машиністам потягів загрожує до 8 років позбавлення волі. Чоловіки не визнали звинувачень. Проти них буде подано обвинувальний акт до суду.

Як зазначається, під час розслідування було встановлено, що підозрювані отримували щонайменше $10 тисяч доларів за кожну переправлену людину.

Прокурор звернула увагу, що справа продовжується і не можна виключати подальших арештів.

За словами лейтенанта, у зв'язку з цією справою також затримано двох громадян України, які в'їхали в ЄС через виявлений канал контрабанди.

Українців затримали у Польщі та звинуватили у незаконному перетині кордону з використанням обману та у співпраці з іншими особами. Обидва чоловіки визнали звинувачення та пояснили, що причиною їхніх дій було ухилення від призову до армії.

Читайте також на порталі "Коментарі" – виїзд за кордон молоді 18-22 років: яка катастрофа може чекати на Україну та її економіку.