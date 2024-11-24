Блокада границы Украины: какие шаги намерены предпринять польские власти

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский встретится с фермерами, протестующими на границе с Украиной. Они блокируют движение грузовиков. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает RMF24.

Блокада границы. Фото: из открытых источников

Секерский встретится с группой фермеров, блокирующих пункт пропуска "Медыка — Шегини" на границе с Украиной.

Как отмечается, польские фермеры протестуют по двум причинам, которые напрямую не касаются Украины. Первая — невыполнение требований по налогам польскими властями. Вторая — беспокойство относительно подписания ЕС соглашения со странами Южной Америки (Бразилией, Аргентиной, Парагваем и Уругваем).

Ранее Секерский заявил, что Министерство сельского хозяйства Польши выступает против заключения соглашения со странами МЕРКОСУР. Он напомнил, что Варшава и Париж планируют блокировать ввоз на рынок ЕС продуктов, не отвечающих европейским стандартам безопасности.

Секерский подчеркнул, что польское правительство разрабатывает официальную позицию по этому вопросу. Ее планируют вынести на рассмотрение во вторник, 26 ноября.

Отметим, польские фермеры начали новую волну протестов на границе с Украиной в субботу, 23 ноября. Поляки частично заблокировали пропускной пункт "Медыка — Шегини".

Аграрии ограничивают движение грузовиков, другой транспорт может пересечь границу без ограничений.

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