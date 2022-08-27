Большие очереди на польской границе. Польские водители возвращаются избитыми и угрожают закрыть границу

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Slava Kot
Длиннейшие очереди, драки между водителями и медлительность польских таможенников – вот основные проблемы, на которые жалуются польские перевозчики, которые везут гуманитарную помощь в Украину. Они требуют от польских властей разрешить ситуацию. В случае невыполнения их требований возможно даже полное блокирование пограничных переходов. Об этом пишет издание Onet, которое взяло комментарии у польских перевозчиков.
Польские водители угрожают закрыть границу. Фото из открытых источников
В начале этой недели группа польских и украинских перевозчиков встретилась в Замостье, чтобы обсудить ситуацию на польско-украинской границе. Участники встречи сосредоточились в основном на актуальных событиях, происходящих на обратном пути в Польшу.
По словам перевозчиков, соглашение между Польшей и Украиной о пропуске возвращаемых в страну пустых грузовиков не работает. В последние несколько недель машины, которые везли во Львов гуманитарную помощь и продукты, могли быстро вернуться в Польшу после разгрузки товара. Теперь им приходится стоять в многокилометровых очередях.
По свидетельству владельцев транспортной компании бывают случаи, что в многокилометровой очереди у водителей сдают нервы и происходят драки.
Перевозчики не прочь помочь Украине, но если ситуация усложнится, они готовы идти на радикальные меры.
Ранее "Комментарии" сообщали о ситуации на польской границе во время последнего нулевого растаможивания.
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