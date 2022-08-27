Большие очереди на польской границе. Польские водители возвращаются избитыми и угрожают закрыть границу

Длиннейшие очереди, драки между водителями и медлительность польских таможенников – вот основные проблемы, на которые жалуются польские перевозчики, которые везут гуманитарную помощь в Украину. Они требуют от польских властей разрешить ситуацию. В случае невыполнения их требований возможно даже полное блокирование пограничных переходов. Об этом пишет издание Onet, которое взяло комментарии у польских перевозчиков.

Польские водители угрожают закрыть границу. Фото из открытых источников

В начале этой недели группа польских и украинских перевозчиков встретилась в Замостье, чтобы обсудить ситуацию на польско-украинской границе. Участники встречи сосредоточились в основном на актуальных событиях, происходящих на обратном пути в Польшу.



По словам перевозчиков, соглашение между Польшей и Украиной о пропуске возвращаемых в страну пустых грузовиков не работает. В последние несколько недель машины, которые везли во Львов гуманитарную помощь и продукты, могли быстро вернуться в Польшу после разгрузки товара. Теперь им приходится стоять в многокилометровых очередях.



"Это соглашение еще действует, но только с нашей стороны. Пустые фуры, перевозившие зерно, быстро возвращаются из Польши в Украину. Проблема возникла с украинской стороны. Наши соседи не хотят пропускать польский транспорт", — рассказывает Роберт Градус, владелец транспортной компании Хельма.

По свидетельству владельцев транспортной компании бывают случаи, что в многокилометровой очереди у водителей сдают нервы и происходят драки.

"Довольно часто случались ситуации, когда машины возвращались поврежденными, а водители — избитыми. И это продолжается", — подчеркивает перевозчик.

Перевозчики не прочь помочь Украине, но если ситуация усложнится, они готовы идти на радикальные меры.

"Мы хотим помочь Украине — это понятно, но мы также должны быть в состоянии предоставлять транспортные услуги. Мы хотим решить вопрос мирным путем. В противном случае мы пойдем к более радикальным решениям — полностью перекроем границу", — подчеркивает Роберт Градус.

Ранее "Комментарии" сообщали о ситуации на польской границе во время последнего нулевого растаможивания.

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