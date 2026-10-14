«Большой человек» против Маска: в Польше публично пристыдили миллиардера из-за Starlink для ВСУ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вновь вступил в публичную перепалку с Илоном Маском. На этот раз причиной стали сообщения об ограничении скорости работы терминалов Starlink во время движения, что может осложнить управление украинскими беспилотниками. Свое обращение к владельцу SpaceX польский дипломат опубликовал в соцсети X.

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

Сикорский отреагировал на заявление советника президента Украины Владимира Зеленского о новых ограничениях спутниковой связи для украинских военных. Он обратился к американскому миллиардеру с откровенно ироничным посланием, поставив под сомнение допустимость использования технологий в политических целях.

"Эй, Илон Маск, большой человек, ты снова используешь свои продукты в политических целях? Как твои европейские клиенты, мы следим за тобой", — написал глава польского МИД.

Фраза "большой человек" стала неслучайной отсылкой к прошлогоднему конфликту между политиком и предпринимателем. Тогда Маск назвал Сикорского "маленьким человеком" во время спора о возможном отключении Starlink в Украине.

Тот конфликт вызвал серьезные опасения относительно зависимости украинской армии от спутниковой инфраструктуры частной американской компании. Starlink обеспечивает связь, которая имеет важное значение для координации военных подразделений и управления беспилотными системами.

Новые сообщения об ограничениях вновь поставили вопрос о том, насколько устойчив доступ Украины к критически важной технологии. Для военных даже кратковременные перебои могут осложнять выполнение задач, особенно при использовании скоростных дронов.

При этом само обращение Сикорского не означает, что ограничения были введены по политическим мотивам: польский министр поставил этот вопрос в ироничной форме. Однако его заявление демонстрирует, что решения SpaceX вызывают беспокойство не только в Киеве, но и среди европейских партнеров Украины.

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