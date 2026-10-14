«Велика людина» проти Маска: у Польщі публічно присоромили мільярдера через Starlink для ЗСУ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський знову вступив у публічну суперечку з Ілоном Маском. Цього разу причиною стали повідомлення щодо обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху, що може ускладнити управління українськими безпілотниками. Своє звернення до власника SpaceX польський дипломат опублікував у соцмережі X.

Радослав Сікорський. Фото: з відкритих джерел

Сікорський відреагував на заяву радника президента України Володимира Зеленського щодо нових обмежень супутникового зв'язку для українських військових. Він звернувся до американського мільярдера із відверто іронічним посланням, поставивши під сумнів допустимість використання технологій у політичних цілях.

"Гей, Ілон Маск, велика людина, ти знову використовуєш свої продукти з політичною метою? Як твої європейські клієнти ми стежимо за тобою", — написав глава польського МЗС.

Фраза "велика людина" стала невипадковою відсилкою до торішнього конфлікту між політиком та підприємцем. Тоді Маск назвав Сікорського "маленькою людиною" під час суперечки про можливе відключення Starlink в Україні.

Цей конфлікт викликав серйозні побоювання щодо залежності української армії від супутникової інфраструктури приватної американської компанії. Starlink забезпечує зв'язок, який має важливе значення для координації військових підрозділів та управління безпілотними системами.

Нові повідомлення про обмеження знову порушили питання про те, наскільки стійкий доступ України до критично важливої технології. Для військових навіть короткочасні перебої можуть ускладнювати виконання завдань, особливо під час використання швидкісних дронів.

При цьому саме звернення Сікорського не означає, що обмеження було запроваджено з політичних мотивів: польський міністр поставив це питання в іронічній формі. Однак його заява демонструє, що рішення SpaceX викликають занепокоєння не лише у Києві, а й серед європейських партнерів України.

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