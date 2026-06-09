logo

BTC/USD

61303

ETH/USD

1629.27

USD/UAH

44.84

EUR/UAH

51.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Будет ли блокировать Польша вступление Украины в ЕС: Туск ошарашил требованием к Киеву
commentss НОВОСТИ Все новости

Будет ли блокировать Польша вступление Украины в ЕС: Туск ошарашил требованием к Киеву

Туск сообщил о наличии кризиса в отношениях между Польшей и Украиной

9 июня 2026, 19:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Польша не планирует блокировать старт переговорного процесса по вступлению Украины в Европейский Союз, однако настаивает, что Киев не должен рассчитывать на особые условия или исключения. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции, комментируя евроинтеграционные перспективы Украины.

Будет ли блокировать Польша вступление Украины в ЕС: Туск ошарашил требованием к Киеву

Фото: из открытых источников

"Польша не будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Однако не будет никакого льготного тарифа с нашей стороны. Польша будет поддерживать Украину на ее пути в Европу на условиях, которые будут европейскими, а также безопасными и выгодными для Польши", — подчеркнул глава польского правительства.

В то же время, Туск признал, что отдельные заявления украинской стороны иногда вызывают у него резкую реакцию. По его словам, это усложняет диалог между странами, которые должны оставаться союзниками в условиях войны и геополитических вызовов.  

"Я долго объяснял президенту Зеленскому: "Помните, у вас есть свои чувства, а у нас есть свои", — отметил польский премьер, комментируя резонанс вокруг решения о переименовании украинского спецподразделения в честь деятелей УПА.

По мнению Туска, этот эпизод стал одним из факторов обострения в отношениях между Варшавой и Киевом. Он подчеркнул, что ранее призвал обе стороны перейти к более конструктивному диалогу во избежание дальнейшей эскалации политических споров.

"Если быть точным: я обратился к обоим президентам с просьбой найти лучший способ, чем обмен ударами, для деэскалации этих эмоций. Честно говоря, я обратился в большей степени к украинской стороне с просьбой принять необходимые инициативы и проявить как добрую волю, так и изобретательность, ведь меня решение по сомнению, ведь именно решение президента Украины привело. заявил Туск.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после публичного обращения к президенту России Владимиру Путину ему удалось достичь поставленной цели, хотя конкретные детали остаются конфиденциальными. Об этом глава государства рассказал во время состоявшейся в Таллине совместной пресс-конференции с лидерами стран Северной Европы и Балтии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости