Польша не планирует блокировать старт переговорного процесса по вступлению Украины в Европейский Союз, однако настаивает, что Киев не должен рассчитывать на особые условия или исключения. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции, комментируя евроинтеграционные перспективы Украины.

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"Польша не будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Однако не будет никакого льготного тарифа с нашей стороны. Польша будет поддерживать Украину на ее пути в Европу на условиях, которые будут европейскими, а также безопасными и выгодными для Польши", — подчеркнул глава польского правительства.

В то же время, Туск признал, что отдельные заявления украинской стороны иногда вызывают у него резкую реакцию. По его словам, это усложняет диалог между странами, которые должны оставаться союзниками в условиях войны и геополитических вызовов.

"Я долго объяснял президенту Зеленскому: "Помните, у вас есть свои чувства, а у нас есть свои", — отметил польский премьер, комментируя резонанс вокруг решения о переименовании украинского спецподразделения в честь деятелей УПА.

По мнению Туска, этот эпизод стал одним из факторов обострения в отношениях между Варшавой и Киевом. Он подчеркнул, что ранее призвал обе стороны перейти к более конструктивному диалогу во избежание дальнейшей эскалации политических споров.

"Если быть точным: я обратился к обоим президентам с просьбой найти лучший способ, чем обмен ударами, для деэскалации этих эмоций. Честно говоря, я обратился в большей степени к украинской стороне с просьбой принять необходимые инициативы и проявить как добрую волю, так и изобретательность, ведь меня решение по сомнению, ведь именно решение президента Украины привело. заявил Туск.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после публичного обращения к президенту России Владимиру Путину ему удалось достичь поставленной цели, хотя конкретные детали остаются конфиденциальными. Об этом глава государства рассказал во время состоявшейся в Таллине совместной пресс-конференции с лидерами стран Северной Европы и Балтии.