Чи блокуватиме Польща вступ України у ЄС: Туск ошелешив вимогою до Києва

Польща не планує блокувати старт переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу, однак наполягає, що Київ не має розраховувати на особливі умови чи винятки. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції, коментуючи євроінтеграційні перспективи України.

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"Польща не блокуватиме початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. Однак не буде жодного пільгового тарифу з нашого боку. Польща підтримуватиме Україну на її шляху до Європи на умовах, які будуть європейськими, а також безпечними та вигідними для Польщі", — наголосив глава польського уряду.

Водночас Туск визнав, що окремі заяви української сторони іноді викликають у нього різку реакцію. За його словами, це ускладнює діалог між країнами, які мають залишатися союзниками в умовах війни та геополітичних викликів.

"Я довго пояснював президенту Зеленському: “Пам’ятайте, у вас є свої почуття, а у нас є свої”", — зазначив польський прем’єр, коментуючи резонанс навколо рішення про перейменування українського спецпідрозділу на честь діячів УПА.

На думку Туска, саме цей епізод став одним із чинників загострення у відносинах між Варшавою та Києвом. Він підкреслив, що раніше закликав обидві сторони перейти до більш конструктивного діалогу, аби уникнути подальшої ескалації політичних суперечок.

"Якщо бути точним: я звернувся до обох президентів із проханням знайти кращий спосіб, ніж обмін ударами, для деескалації цих емоцій. Чесно кажучи, я звернувся більшою мірою до української сторони з проханням вжити необхідних ініціатив і проявити як добру волю, так і винахідливість, адже саме рішення президента України призвело до цієї кризи. У мене немає жодних сумнівів з цього приводу", — заявив Туск.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що після публічного звернення до президента Росії Володимира Путіна йому вдалося досягти поставленої мети, хоча конкретні деталі наразі залишаються конфіденційними. Про це глава держави розповів під час спільної пресконференції з лідерами країн Північної Європи та Балтії, що відбулася у Таллінні.