Будни польских волонтеров: сбор теплых вещей, мини-цехи по производству свечей и рекордные закупки продуктов

Польша с самых первых дней российского вторжения начала оказывать неоценимую поддержку Украине, всячески поддерживать беженцев, которые в данный момент проживают практически в каждом населенном пункте соседней страны. Несмотря на то, что в процентном соотношении помощь других великих держав слегка снизилась, по сравнению с первыми месяцами войны, то поддержка со стороны Польши с каждым днем лишь увеличивается.

фото тематическое, из открытых источников

Создание международных коалиций, организация акций по сбору продуктов, одежды и денег, создание условий для проживания беженцев – это обычные будни большого количества поляков. В данный момент, рассказывает изданию Wyborcza девушка по имени Марыся, отец которой находиться на фронте, в Польше продолжают собирать консервные банки для собственноручного создания окопных свечей, благодаря которым военнослужащие могут не только согреться, но и приготовить еду.

Помимо этого, говорит уже другой волонтер, поляк Анджей Вилк, в разных городах продолжается сбор долгохранящихся продуктов питания, теплой одежды, одеял, термосов и химических обогревателей. По его словам, с Польши несколько раз в неделю отправляются гуманитарные конвои, они рассчитаны, как на обычных граждан, так и на военнослужащих.

Стоит отметить, что созданные мини-цехи по производству окопных свечей и различные пункты сбора гуманитарной помощи – это личная инициатива обычных жителей польских городов. Правительство Польши, несомненно, поддерживает подобные идеи, однако без участия простых граждан, такого объема помощи Украина бы не увидела.

Напомним, ранее мы сообщали, что волонтеры из Люблина передали неожиданный подарок для Киева от анонимов из Швеции.

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