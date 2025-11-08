Будут ли в Польше наказывать "за пропаганду бандеризма": как проголосовал Сейм

Польский Сейм в пятницу отклонил законопроект президента Кароля Навроцкого об изменениях в предоставлении помощи украинцам, который также предлагал ввести уголовную ответственность за пропаганду "бандеризма". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении "Польского радио".

Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

Законопроект Навроцкого был подготовлен после того, как в конце августа он наложил вето на предыдущую новую редакцию закона о помощи украинцам в Польше.

Он в целом дублировал большинство положений по постепенному сворачиванию части вспомогательных мероприятий, которые уже были включены в правительственный закон, принятый в конце сентября.

Навроцкий также предложил нормы, которых не было в правительственном законе. Первая из них касалась изменений в Уголовный кодекс Польши и предусматривала повышение наказания за незаконное пересечение польской границы до пяти лет лишения свободы, а также увеличение границ наказания за организацию незаконного пересечения границы – от 2 до 12 лет лишения свободы.

Другим изменением было введение уголовного наказания за пропаганду так называемого "бандеризма" и деятельности ОУН -УПА – на тех же основаниях, что и за пропаганду нацизма, коммунизма или фашизма.

Во время первого чтения законопроекта в октябре были поданы два предложения по его отклонению. В пятницу, 7 ноября, большинство депутатов Сейма поддержало эти предложения во время голосования. За отклонение проекта проголосовали 244 депутата, 198 были против, трое воздержались.

