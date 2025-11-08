logo

BTC/USD

102339

ETH/USD

3438.94

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Будут ли в Польше наказывать "за пропаганду бандеризма": как проголосовал Сейм
commentss НОВОСТИ Все новости

Будут ли в Польше наказывать "за пропаганду бандеризма": как проголосовал Сейм

Президент Навроцкий предлагал введение уголовного наказания за пропаганду так называемого "бандеризма" и деятельности ОУН -УПА

8 ноября 2025, 12:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Польский Сейм в пятницу отклонил законопроект президента Кароля Навроцкого об изменениях в предоставлении помощи украинцам, который также предлагал ввести уголовную ответственность за пропаганду "бандеризма". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении "Польского радио".

Будут ли в Польше наказывать "за пропаганду бандеризма": как проголосовал Сейм

Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

Законопроект Навроцкого был подготовлен после того, как в конце августа он наложил вето на предыдущую новую редакцию закона о помощи украинцам в Польше.

Он в целом дублировал большинство положений по постепенному сворачиванию части вспомогательных мероприятий, которые уже были включены в правительственный закон, принятый в конце сентября.

Навроцкий также предложил нормы, которых не было в правительственном законе. Первая из них касалась изменений в Уголовный кодекс Польши и предусматривала повышение наказания за незаконное пересечение польской границы до пяти лет лишения свободы, а также увеличение границ наказания за организацию незаконного пересечения границы – от 2 до 12 лет лишения свободы.

Другим изменением было введение уголовного наказания за пропаганду так называемого "бандеризма" и деятельности ОУН -УПА – на тех же основаниях, что и за пропаганду нацизма, коммунизма или фашизма.

Во время первого чтения законопроекта в октябре были поданы два предложения по его отклонению. В пятницу, 7 ноября, большинство депутатов Сейма поддержало эти предложения во время голосования. За отклонение проекта проголосовали 244 депутата, 198 были против, трое воздержались.

Читайте также на портале "Комментарии" — польский парламент окончательно определил правила пребывания украинских граждан в стране. Для большинства украинцев, которые перебрались в Польшу, спасаясь от войны в Украине, они не сильно понравятся.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/3604891
Теги:

Новости

Все новости