Головна Новини Світ Польща Чи будуть у Польщі карати "за пропаганду бандеризму": як проголосував Сейм
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи будуть у Польщі карати "за пропаганду бандеризму": як проголосував Сейм

Президент Навроцький пропонував запровадження кримінального покарання за пропаганду так званого "бандеризму" та діяльності ОУН-УПА

8 листопада 2025, 12:53
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Польський Сейм у п'ятницю відхилив законопроект президента Кароля Навроцького щодо змін у наданні допомоги українцям, який також пропонував запровадити кримінальну відповідальність за пропаганду "бандеризму". Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні "Польського радіо".

Чи будуть у Польщі карати "за пропаганду бандеризму": як проголосував Сейм

Кароль Навроцький. Фото: з відкритих джерел

Законопроект Навроцького було підготовлено після того, як наприкінці серпня він наклав вето на попередню нову редакцію закону про допомогу українцям у Польщі.

Він загалом дублював більшість положень щодо поступового згортання частини допоміжних заходів, які вже були включені до урядового закону, ухваленого наприкінці вересня.

Навроцький також запропонував норми, яких не було в урядовому законі. Перша з них стосувалася змін до Кримінального кодексу Польщі та передбачала підвищення покарання за незаконне перетинання польського кордону до п'яти років позбавлення волі, а також збільшення меж покарання за організацію незаконного перетину кордону – від 2 до 12 років позбавлення волі.

Іншою зміною було запровадження кримінального покарання за пропаганду так званого "бандеризму" та діяльності ОУН-УПА – на тих самих підставах, що й за пропаганду нацизму, комунізму чи фашизму.

Під час першого читання законопроекту у жовтні було подано дві пропозиції щодо його відхилення. У п'ятницю, 7 листопада, більшість депутатів Сейму підтримали ці пропозиції під час голосування. За відхилення проекту проголосували 244 депутати, 198 були проти, троє утрималися.

Читайте на порталі "Коментарі" — польський парламент остаточно визначив правила перебування українських громадян у країні. Для більшості українців, які перебралися до Польщі, рятуючись від війни в Україні, вони не дуже сподобаються.




Джерело: https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/3604891
