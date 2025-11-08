Чи будуть у Польщі карати "за пропаганду бандеризму": як проголосував Сейм

Польський Сейм у п'ятницю відхилив законопроект президента Кароля Навроцького щодо змін у наданні допомоги українцям, який також пропонував запровадити кримінальну відповідальність за пропаганду "бандеризму". Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні "Польського радіо".

Кароль Навроцький. Фото: з відкритих джерел

Законопроект Навроцького було підготовлено після того, як наприкінці серпня він наклав вето на попередню нову редакцію закону про допомогу українцям у Польщі.

Він загалом дублював більшість положень щодо поступового згортання частини допоміжних заходів, які вже були включені до урядового закону, ухваленого наприкінці вересня.

Навроцький також запропонував норми, яких не було в урядовому законі. Перша з них стосувалася змін до Кримінального кодексу Польщі та передбачала підвищення покарання за незаконне перетинання польського кордону до п'яти років позбавлення волі, а також збільшення меж покарання за організацію незаконного перетину кордону – від 2 до 12 років позбавлення волі.

Іншою зміною було запровадження кримінального покарання за пропаганду так званого "бандеризму" та діяльності ОУН-УПА – на тих самих підставах, що й за пропаганду нацизму, комунізму чи фашизму.

Під час першого читання законопроекту у жовтні було подано дві пропозиції щодо його відхилення. У п'ятницю, 7 листопада, більшість депутатів Сейму підтримали ці пропозиції під час голосування. За відхилення проекту проголосували 244 депутати, 198 були проти, троє утрималися.

Читайте на порталі "Коментарі" — польський парламент остаточно визначив правила перебування українських громадян у країні. Для більшості українців, які перебралися до Польщі, рятуючись від війни в Україні, вони не дуже сподобаються.



