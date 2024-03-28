Было небезопасно. В Польше удивили объяснением, почему не сбили российскую ракету

Роза Тун унд Гогенштайн сообщила, что решение не сбивать находившуюся в воздушном пространстве Польши российскую ракету было абсолютно правильным и взвешенным.

Российская ракета

По ее словам, сбивание ракеты всегда опасно, ведь такие действия могут, например, спровоцировать повреждения, когда она будет падать.

"И мы не знаем, где она упадет, потому что это может быть там, где проживает население Польши. Поэтому ее очень сознательно не сбили",

– сказала Роза Тун унд Гогенштайн.

При этом депутат подчеркнула, что военные Польши пристально следили за тем, как и куда движется российская ракета и были готовы к тому, чтобы ее в случае необходимости сбить. Однако, добавила она, учитывая, что российская ракета находилась в воздушном пространстве Польши только 39 секунд было принято решение не сбивать ее.

"Я считаю, что НАТО отреагировало очень сильно. Альянс проинформировал очень четко, что они будут защищать свою территорию"

, – подчеркнула депутат.

Кроме того, она добавила, что польское общество проинформировали, что польская сторона готова к разным вызовам и была готова сбить российскую ракету в случае необходимости.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что российская ракета залетела на территорию Польши и находилась там в течение 39 секунд. Однако ее не сбили, так как она не несла угроз жителям Польши. Такое решение подвергли критике в Украине, отметив, что эта ракета точно несла угрозу мирным украинцам.

Вместе с тем, МИД Польши вызвал российского посла в Варшаве Сергея Андреева, чтобы вручить ему ноту протеста в связи с инцидентом, однако он отказался от визита. Посол цинично заявил, что не услышал от Польши заверений в готовности предоставить доказательства, что речь идет именно о российской ракете, поэтому отказался от визита. Также российский посол посоветовал послать ему ноту протеста по почте.