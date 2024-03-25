Посол РФ цинично объяснил, почему не прибыл по вызову в МИД Польши

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев рассказал российским СМИ почему он не поехал по вызову в министерство иностранных дел Польши.

Сергей Андреев

По его словам, он отказался от визита, поскольку якобы польская сторона не смогла внятно ответить, сможет ли она предоставить доказательства о том, что именно российская ракета 24 марта залетела на территорию Польши. Именно поэтому, заявил Андреев, он принял решение не ехать в МИД.

При этом российский посол утверждает, что польская сторона якобы до сих пор не предоставили доказательств не только по недавнему инциденту, но и по происшествию 29 декабря, когда границу Польши нарушила российская ракета.

Андреев уточнил, что предложил польской стороне направить ему соответствующую ноту с курьером или по почте.

Напомним, 24 марта в Польше заявили, что воздушное пространство страны нарушила крылатая ракета, которая была запущена дальней авиацией России. В 04:23 по местному времени ракету зафиксировали в районе города Осердув близ границы с Украиной. В минобороны утверждают, что объект пробыл в Польше 39 секунд.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр обороны Польши заявил о том, что российскую ракету не сбили, поскольку она не угрожала жителям страны. В Украине такое объяснение вызвало недоумение среди экспертов. Они отмечают, что эта ракета угрожала людям в Украине, и то, что Польша ее не сбила, это мягко говоря, удивительно. По их словам, Россия испытывает терпение Варшавы и наблюдает за реакцией. Если ее никак не накажут, то российские ракеты все чаще будут залетать на территорию этой страны.



