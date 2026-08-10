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Членство ЕС для Украины все дальше: в Польше шокировали новым циничным условием

Глава польского Сейма заявил, что евроинтеграция Украины зависит от отношения к историческому прошлому

10 августа 2026, 21:40
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Клименко Елена

Спикер польского Сейма Влодзимеж Чажастый заявил, что Украина должна признать Волынскую трагедию 1943-1944 годов геноцидом поляков, если хочет стать членом Европейского Союза. Об этом он сказал после встречи с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Членство ЕС для Украины все дальше: в Польше шокировали новым циничным условием

Фото: из открытых источников

Чажастый вместе со Стефанчуком посетил украинских детей, пострадавших из-за полномасштабной войны. Дети сейчас находятся в летнем лагере в Щавнице Малопольского воеводства.  

Польский политик подчеркнул, что поддерживает европейский курс Украины и ее будущее членство в ЕС. В то же время, по его словам, интеграция в Евросоюз предполагает не только экономические преимущества, но и готовность стран соблюдать общие демократические принципы и ценности.  

"ЕС – это демократия и ценности; это не просто банкомат. Это также означает называть геноцид тем, чем он есть. Это история, и ни одна нация не может уйти от своей истории", – заявил Чажастый.

Таким образом, глава польского Сейма фактически увязал вопрос исторической памяти с европейской интеграцией Украины. Его заявление прозвучало на фоне длительных дискуссий между Киевом и Варшавой по поводу оценки событий на Волыни и их влияния на современные польско-украинские отношения.

В то же время Чажастый призвал не допустить дальнейшего ухудшения отношений между двумя государствами. Он выступил против любых проявлений враждебности как в отношении украинцев в Польше, так и поляков в Украине.  

"Ни одна ситуация не настолько плоха, чтобы не было выхода; нам нужно восстановить взаимное доверие", — подчеркнул польский спикер.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина нуждается в значительно большее количество ракет-перехватчиков для систем Patriot, однако мировой дефицит и ограниченные производственные возможности США не позволяют быстро удовлетворить этот спрос. Одним из решений могло бы стать лицензионное производство ракет в Украине, но Вашингтон пока не спешит передавать такие технологии. Политолог Владимир Фесенко объяснил, что за позицией США могут стоять не только соображения безопасности, но и экономические интересы. По его словам, американские производители не хотят терять контроль над рынком.



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