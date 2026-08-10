Членство ЄС для України все далі: у Польщі шокували новою цинічною умовою

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Клименко Елена
Спікер польського Сейму Влодзімеж Чажастий заявив, що Україна має визнати Волинську трагедію 1943–1944 років геноцидом поляків, якщо прагне стати членом Європейського Союзу. Про це він сказав після зустрічі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, повідомляє польське видання Rzeczpospolita.
Фото: з відкритих джерел
Чажастий разом зі Стефанчуком відвідав українських дітей, які постраждали через повномасштабну війну. Діти нині перебувають у літньому таборі в Щавниці Малопольського воєводства.
Польський політик наголосив, що підтримує європейський курс України та її майбутнє членство в ЄС. Водночас, за його словами, інтеграція до Євросоюзу передбачає не лише економічні переваги, а й готовність країн дотримуватися спільних демократичних принципів та цінностей.
"ЄС – це демократія та цінності; це не просто банкомат. Це також означає називати геноцид тим, чим він є. Це історія, і жодна нація не може втекти від своєї історії", – заявив Чажастий.
Таким чином, голова польського Сейму фактично пов'язав питання історичної пам'яті з європейською інтеграцією України. Його заява пролунала на тлі тривалих дискусій між Києвом і Варшавою щодо оцінки подій на Волині та їхнього впливу на сучасні польсько-українські відносини.
Водночас Чажастий закликав не допустити подальшого погіршення відносин між двома державами. Він виступив проти будь-яких проявів ворожості як щодо українців у Польщі, так і поляків в Україні.
"Жодна ситуація не є настільки поганою, щоб не було виходу; нам потрібно відновити взаємну довіру", – наголосив польський спікер.
Портал "Коментарі" вже писав, що Україна потребує значно більше ракет-перехоплювачів для систем Patriot, однак світовий дефіцит і обмежені виробничі можливості США не дозволяють швидко задовольнити цей попит. Одним із рішень могло б стати ліцензійне виробництво ракет в Україні, проте Вашингтон поки не поспішає передавати такі технології. Політолог Володимир Фесенко пояснив, що за позицією США можуть стояти не лише міркування безпеки, а й економічні інтереси. За його словами, американські виробники не хочуть втрачати контроль над ринком.