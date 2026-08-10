Членство ЄС для України все далі: у Польщі шокували новою цинічною умовою

Спікер польського Сейму Влодзімеж Чажастий заявив, що Україна має визнати Волинську трагедію 1943–1944 років геноцидом поляків, якщо прагне стати членом Європейського Союзу. Про це він сказав після зустрічі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

Фото: з відкритих джерел

Чажастий разом зі Стефанчуком відвідав українських дітей, які постраждали через повномасштабну війну. Діти нині перебувають у літньому таборі в Щавниці Малопольського воєводства.

Польський політик наголосив, що підтримує європейський курс України та її майбутнє членство в ЄС. Водночас, за його словами, інтеграція до Євросоюзу передбачає не лише економічні переваги, а й готовність країн дотримуватися спільних демократичних принципів та цінностей.

"ЄС – це демократія та цінності; це не просто банкомат. Це також означає називати геноцид тим, чим він є. Це історія, і жодна нація не може втекти від своєї історії", – заявив Чажастий.

Таким чином, голова польського Сейму фактично пов'язав питання історичної пам'яті з європейською інтеграцією України. Його заява пролунала на тлі тривалих дискусій між Києвом і Варшавою щодо оцінки подій на Волині та їхнього впливу на сучасні польсько-українські відносини.

Водночас Чажастий закликав не допустити подальшого погіршення відносин між двома державами. Він виступив проти будь-яких проявів ворожості як щодо українців у Польщі, так і поляків в Україні.

"Жодна ситуація не є настільки поганою, щоб не було виходу; нам потрібно відновити взаємну довіру", – наголосив польський спікер.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна потребує значно більше ракет-перехоплювачів для систем Patriot, однак світовий дефіцит і обмежені виробничі можливості США не дозволяють швидко задовольнити цей попит. Одним із рішень могло б стати ліцензійне виробництво ракет в Україні, проте Вашингтон поки не поспішає передавати такі технології. Політолог Володимир Фесенко пояснив, що за позицією США можуть стояти не лише міркування безпеки, а й економічні інтереси. За його словами, американські виробники не хочуть втрачати контроль над ринком.