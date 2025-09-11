logo

BTC/USD

114400

ETH/USD

4405.19

USD/UAH

41.21

EUR/UAH

48.24

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Что изменилось после атаки на Польшу: будут ли теперь союзники сбивать дроны над Украиной
commentss НОВОСТИ Все новости

Что изменилось после атаки на Польшу: будут ли теперь союзники сбивать дроны над Украиной

Глава МИД Польши Сикорский подтвердил, что решений о сбивании дронов над Украиной силами НАТО пока нет

11 сентября 2025, 06:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр иностранных дел и вице-премьер Польши Радослав Сикорский раскрыл детали о разговоре с украинским коллегой Андреем Сибигой о возможном сбивании российских дронов над Украиной силами стран НАТО.

Что изменилось после атаки на Польшу: будут ли теперь союзники сбивать дроны над Украиной

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Журналисты поинтересовались у Сикорского о призывах Украины о том, чтобы авиация и противовоздушная оборона НАТО могли сбивать российские дроны и ракеты, которые угрожают воздушному пространству Альянса.

Сикорский сообщил, что в среду глава МИД Андрей Сибига повторил этот призыв в разговоре с ним. Однако дипломат добавил, что "определенным оперативным ограничением для наших пилотов является забота о том, чтобы никому не причинить вреда на земле".

"Между тем Украина просит нас, чтобы, если что-то явно приближается к нашим границам и представляет для нас прямую угрозу, мы могли это делать над их территорией", – сказал Сикорский.

Топ-дипломат Польши добавил, что "никаких решений по этому вопросу не принято".

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 10 сентября во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине ряд "шахедов" пересекли границу с Польшей. Оперативное командование Вооруженных сил Польши подтвердило, что польское воздушное пространство неоднократно нарушалось беспилотниками РФ. Польские военные подтвердили, что впервые сбивали БПЛА и заявили об операции по их "обнаружению, идентификации и нейтрализации". Какова цель такой провокации РФ? Не выйдет ли она боком Москве, когда Запад наконец-то объединится вокруг Украины и в разы усилит ее поддержку в войне? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-sikorski-nie-bede-sciemnial-ze-nie-moze-byc-gorzej,nId,8019378
Теги:

Новости

Все новости