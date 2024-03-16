Что происходит на польской границе: свежие подробности

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Марьян Ощановский
Польские фермеры задерживают движение грузовиков на направлениях к пунктам пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Рава-Русская", "Угринов" и "Шегини", а на направлении "Краковец" наибольшая очередь по всем направлениям, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
В Польше продолжаются протесты. Фото из открытых источников
По словам Андрея Демченко, польские фермеры блокируют движение только для грузовых транспортных средств, в то время как другие категории транспорта (легковые автомобили и автобусы) проезжают свободно.
Он отметил, что блокировка происходит исключительно для грузовиков, планирующих пересечение границы в двух направлениях.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Палата представителей Конгресса США придумывает все новые и новые "схемы", чтобы отложить на неопределенный срок рассмотрение вопроса о выделении Украине нового пакета макрофинансовой помощи, отметил политолог Петр Олещук. При этом Олещук выразил удивление, что до сих пор находятся сограждане, которые берутся доказывать, что "Дональд Трамп с республиканцами мечтают о помощи Украине".
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поддержал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа не должна устанавливать для себя "красные линии" в российско-украинской войне, в частности, в вопросе возможной отправки своих войск в Украину. Президент Латвии также перефразировал известное крылатое латинское выражение "Carthago delenda est" ("Карфаген должен быть разрушен") на "Russia delenda est" ("Россия должна быть разрушена").
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