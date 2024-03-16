Что происходит на польской границе: свежие подробности

Польские фермеры задерживают движение грузовиков на направлениях к пунктам пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Рава-Русская", "Угринов" и "Шегини", а на направлении "Краковец" наибольшая очередь по всем направлениям, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

В Польше продолжаются протесты. Фото из открытых источников

"Ситуация по каждому из пунктов пропуска меняется, то в несколько лучшую сторону, то в несколько худшую, потому что польские протестующие постоянно меняют свои пожелания по блокированию движения для грузовых транспортных средств. Однако за последние дни неизменным остается то, что они такие действия совершают на пяти направлениях. Если говорить о направлениях пунктов пропуска с украинской стороны, то это "Ягодин", "Устилуг", "Рава-Русская", "Угринов" и "Шегини"", — рассказал Андрей Демченко.

По словам Андрея Демченко, польские фермеры блокируют движение только для грузовых транспортных средств, в то время как другие категории транспорта (легковые автомобили и автобусы) проезжают свободно.

Он отметил, что блокировка происходит исключительно для грузовиков, планирующих пересечение границы в двух направлениях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Палата представителей Конгресса США придумывает все новые и новые "схемы", чтобы отложить на неопределенный срок рассмотрение вопроса о выделении Украине нового пакета макрофинансовой помощи, отметил политолог Петр Олещук. При этом Олещук выразил удивление, что до сих пор находятся сограждане, которые берутся доказывать, что "Дональд Трамп с республиканцами мечтают о помощи Украине".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поддержал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа не должна устанавливать для себя "красные линии" в российско-украинской войне, в частности, в вопросе возможной отправки своих войск в Украину. Президент Латвии также перефразировал известное крылатое латинское выражение "Carthago delenda est" ("Карфаген должен быть разрушен") на "Russia delenda est" ("Россия должна быть разрушена").