Что теперь ждет украинских мужчин призывного возраста в Польше: посол Украины сделал заявление

На сегодняшний день официальный Киев не обращался к польским властям по поводу возвращения в Украину мужчин призывного возраста. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью телеканалу "TVN 24" сделал посол Украины в Польше Василий Зварич.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Дипломата попросили прокомментировать, понадобится ли украинской стороне помощь в перевозке граждан, у которых обнаружат просроченные документы, посол ответил, что в настоящее время Киев не обращался за подобной помощью к Польше.

"Думаю, все пройдет нормально, без паники", — сказал посол.

Комментируя решение Германии разрешить украинским мужчинам призывного возраста находиться в стране с просроченными паспортами, Зварич подчеркнул, что "это суверенное решение каждой страны, как вести себя с гражданами других стран".

"Мы не можем заставить. Главное, чтобы реализация акта о мобилизации была эффективной и прозрачной. Поэтому мы работаем над тем, чтобы разъяснить нашим гражданам, о чем идет речь", — сказал Зварич, подчеркнув, что людям "нечего бояться".

Дипломат также отметил, что сведения о количестве украинских мужчин призывного возраста в Польше пока "очень приблизительные".

"Мы будем знать, когда этот закон будет имплементироваться, и когда каждый сможет подтвердить данные в пунктах сбора", — пояснил Зварич.

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