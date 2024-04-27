Что теперь ждет украинских мужчин призывного возраста в Польше: посол Украины сделал заявление

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Кравцев Сергей
На сегодняшний день официальный Киев не обращался к польским властям по поводу возвращения в Украину мужчин призывного возраста. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью телеканалу "TVN 24" сделал посол Украины в Польше Василий Зварич.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Дипломата попросили прокомментировать, понадобится ли украинской стороне помощь в перевозке граждан, у которых обнаружат просроченные документы, посол ответил, что в настоящее время Киев не обращался за подобной помощью к Польше.
Комментируя решение Германии разрешить украинским мужчинам призывного возраста находиться в стране с просроченными паспортами, Зварич подчеркнул, что "это суверенное решение каждой страны, как вести себя с гражданами других стран".
Дипломат также отметил, что сведения о количестве украинских мужчин призывного возраста в Польше пока "очень приблизительные".
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