Что ждать украинским беженцам с приходом нового президента: в Польше дали ответ

После смены власти в Польше никто не будет ставить украинских беженцев перед фактом, что нужно собирать чемоданы и покидать страну. И это независимо от того, кто в итоге станет новым главой государства после второго тура выборов. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "РБК-Украина" озвучил временный поверенный в делах Польши в Украине Пьотр Лукасевич.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Польский дипломат заверил, что для украинских беженцев нет никакой "угрозы" или "несправедливости".

"Мы можем, разве что, провести какие-то социологические исследования, но опять же — для этих людей нет никакой угрозы", — акцентировал Пьотр Лукасевич.

Лукасевич подчеркивает, что о высказываниях кандидатов в президенты Польши необходимо будет судить уже впоследствии, по действиям, а не по объявлениям. Кроме того, он считает, что изменения будут в любом случае, ведь польская система соцвыплат постоянно трансформируется. Поэтому это затронет, в частности, и украинских граждан, которые живут в Польше.

Читайте также на портале "Комментарии" — Польша собирается существенно ужесточить правила приобретения гражданства иностранцами, в том числе беженцами из Украины. Соответствующий законопроект предложила крупнейшая оппозиционная партия страны "Право и Справедливость" (ПиС).

На сегодняшний день в Польше едва ли не самый либеральный в Европе закон о гражданстве. Чтобы претендовать на получение польского паспорта, иностранцу достаточно прожить в стране всего три года. Именно этот аспект и беспокоит законодателей из оппозиционной политсилы. Партия призывает перенимать опыт других стран ЕС и увеличить до 10 лет минимальные сроки проживания в стране для тех, кто претендует на гражданство.

Авторы законопроекта объясняют, что трехкратное увеличение минимальных сроков проживания для заявителей позволит лучше реагировать на растущие иммиграционные вызовы. Отмечается, что дополнительное время обеспечит более глубокую интеграцию иностранцев в польское общество.



