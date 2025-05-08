С чем у беженцев из Украины могут возникнуть сложности: польские власти готовят новое решение

Польша собирается существенно ужесточить правила приобретения гражданства иностранцами, в том числе беженцами из Украины. Соответствующий законопроект предложила крупнейшая оппозиционная партия страны "Право и Справедливость" (ПиС).

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

На сегодняшний день в Польше едва ли не самый либеральный в Европе закон о гражданстве. Чтобы претендовать на получение польского паспорта, иностранцу достаточно прожить в стране всего три года.

Именно этот аспект и беспокоит законодателей из оппозиционной политсилы. Партия призывает перенимать опыт других стран ЕС и увеличить до 10 лет минимальные сроки проживания в стране для тех, кто претендует на гражданство.

Авторы законопроекта объясняют, что трехкратное увеличение минимальных сроков проживания для заявителей позволит лучше реагировать на растущие иммиграционные вызовы. Отмечается, что дополнительное время обеспечит более глубокую интеграцию иностранцев в польское общество.

Так, авторы обратили внимание, что текущий трехлетний период проживания является недостаточным даже для того, чтобы как следует овладеть польским языком и адаптироваться к культурным и правовым реалиям страны.

Польские законодатели считают, что за 10 лет проживания в Польше тот или иной гражданин, который претендует на польское гражданство сможет лучше подготовиться к этому шагу и у него будет больше стимул стать полноправным гражданином Польши.

Хотя законопроект подан оппозиционной партией, действующая власть в целом не критикует такой подход и соглашается с тем, что миграционные правила следует ужесточить. Даже, если именно этот законопроект не пройдет в парламенте из-за споров между правительственной коалицией и оппозиционными силами, есть огромная вероятность, что действующее правительство проведет через парламент свой законопроект похожего содержания.

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