Депутат Европарламента из Польши указал на основные ошибки Украины

Радослав Сикорский, нынешний депутат Европейского парламента от "Гражданской коалиции", экс-министр иностранных дел Польши рассказал, что еще 20 февраля предупредил украинских властей, что Россия совсем скоро начнет кровавую войну. Об этом политик рассказал в интервью изданию Wyborcza.pl.

Радослав Сикорский, из открытых источников

"20 февраля в Мюнхене состоялась конференция по безопасности. Там я встретился с советниками президента Украины Владимира Зеленского. Мною было предоставлено множество аргументов, говорящих о скором нападении России. Видимо, в тот момент Киев не воспринял мои слова всерьез", — говорит Сикорский.

Помимо этого, член Европарламента отметил, что у него не было никаких сомнений относительно начала кровопролития в Украине.

"В 2021 году я прочитал некое эссе Путина. В нем он яростно утверждал, что украинцы — это русские, и именно поэтому они должны быть в составе России. Тогда я понял, что Путин болен и озадачен захватом украинской земли, само начало вторжения было лишь вопросом времени", — подчеркнул политик.

Также Сикорский вспомнил о советах, которые Украина проигнорировала. По его словам, перед войной он лично ездил в Украину в составе большой делегации. Во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем Сикорский посоветовал ему перевести страну в "режим ожидания", наладить производство боеприпасов на всех доступных заводах и, конечно же, провести частичную мобилизацию.

"Мои предложения Шмыгаль воспринял серьезно, однако пояснил, что из-за нестабильной экономической ситуации, подобные решения могут сильно повлиять на отношения с западными инвесторами, спугнув их", — пояснил Сикорский.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Польше начали открываться интеграционные центры для украинских беженцев.

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