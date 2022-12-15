Депутат Европарламента из Польши указал на основные ошибки Украины

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Vitalii Rozkariaka
Радослав
Сикорский, нынешний депутат Европейского парламента от "Гражданской
коалиции", экс-министр иностранных дел Польши рассказал, что еще 20
февраля предупредил украинских властей, что Россия совсем скоро начнет кровавую
войну. Об этом политик рассказал в интервью изданию Wyborcza.pl.
Радослав Сикорский, из открытых источников
"20 февраля
в Мюнхене состоялась конференция по безопасности. Там я встретился с
советниками президента Украины Владимира Зеленского. Мною было предоставлено
множество аргументов, говорящих о скором нападении России. Видимо, в тот момент
Киев не воспринял мои слова всерьез", — говорит Сикорский.
Помимо этого,
член Европарламента отметил, что у него не было никаких сомнений относительно начала
кровопролития в Украине.
"В 2021 году
я прочитал некое эссе Путина. В нем он яростно утверждал, что украинцы — это
русские, и именно поэтому они должны быть в составе России. Тогда я понял, что
Путин болен и озадачен захватом украинской земли, само начало вторжения было
лишь вопросом времени", — подчеркнул политик.
Также Сикорский
вспомнил о советах, которые Украина проигнорировала. По его словам, перед
войной он лично ездил в Украину в составе большой делегации. Во время встречи с
премьер-министром Денисом Шмыгалем Сикорский посоветовал ему перевести страну в
"режим ожидания", наладить производство боеприпасов на всех доступных
заводах и, конечно же, провести частичную мобилизацию.
"Мои
предложения Шмыгаль воспринял серьезно, однако пояснил, что из-за нестабильной
экономической ситуации, подобные решения могут сильно повлиять на отношения с
западными инвесторами, спугнув их", — пояснил Сикорский.
Напомним, ранее
мы сообщали, что в Польше начали открываться интеграционные центры для
украинских беженцев.
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